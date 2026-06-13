Ninja CREAMi propone los helados más mexicanos para acompañar cada partido

Sin duda, hay sabores que no solo son deliciosos, son un "recuerdo" de reuniones o celebraciones.

En México, el helado también forma parte de diversas experiencias familiares y con amigos que acompañan tardes calurosas y partidos que se viven al filo del asiento. Ahora que la emoción de la gran fiesta del fútbol comienza a sentirse en todos lados, las recetas inspiradas en sabores mexicanos se convierten en una forma divertida de llevar el ambiente del torneo hasta la sala de la casa.

De esta forma, Ninja CREAMi transforma por completo la experiencia de hacer helado en casa. Con solo tocar un botón, convierte bases congeladas en helados, sorbetes, malteadas y mezclas con textura cremosa, además de personalizar completamente los ingredientes para crear recetas dulces, ligeras y con menos azúcar. Lo interesante es que muchas combinaciones simplemente no existen en tiendas, lo que abre la puerta a sabores mucho más originales y muy mexicanos.

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La dinámica es sencilla: preparas la base, la congelas durante la noche, procesas y disfrutas. Gracias a sus programas automáticos y la función "Volver a girar", es posible obtener texturas todavía más suaves y cremosas en cuestión de minutos. Para entrar en el mood futbolero y apoyar con todo a nuestra selección, te presentamos estas cinco recetas inspiradas en sabores tradicionales mexicanos que fácilmente podrían convertirse en el helado favorito de todos en el torneo.

Helado de arroz con leche y canela

Un clásico de las cocinas mexicanas convertido en un delicioso postre congelado.

Licúa 2 tazas de leche, 1 taza de arroz con leche preparado, media taza de leche condensada y 1 cucharadita de canela en polvo. Vacía la mezcla en el recipiente de Ninja™ CREAMi™ y congela durante la noche. Al día siguiente, utiliza la función de Helado y, si deseas una textura más cremosa, activa "Volver a girar". El resultado recuerda a esos postres caseros que siempre aparecen en reuniones familiares.

Helado de mazapán mexicano

Un ingrediente único que siempre encuentra la forma de convertirse en antojo.

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Mezcla 2 tazas de leche, 4 piezas de mazapán de cacahuate, media taza de crema para batir y un cuarto de taza de azúcar, hasta que todos los ingredientes se disuelvan. Congela la base 24 horas y procesa en Ninja™ CREAMi™ utilizando el programa de Helado. Como tip, agrega trocitos extra de mazapán usando la función Mix-In para una textura todavía más divertida.

Sorbete de mango con chamoy

Inspirado en los sabores callejeros mexicanos que nunca fallan.

Integra una mezcla de 3 tazas de mango congelado, media taza de jugo de naranja, 2 cucharadas de chamoy y jugo de un limón. Congela y procesa con la función Sorbete para crear esta delicia. Puedes decorar con chile en polvo o chamoy extra para darle ese toque picosito que tanto nos gusta a los mexicanos.

Helado de café de olla

Una versión helada de una de las bebidas más icónicas del país. Mezcla 2 tazas de café preparado frío, 1 taza de leche evaporada, media taza de piloncillo rallado y 1 pizca de canela hasta integrar perfectamente. Congela y procesa con la función Helado. La combinación entre café, piloncillo y canela crea un sabor perfecto para tardes largas viendo partidos, de una forma refrescante.

Helado de chocolate mexicano con toque de canela

Una mezcla intensa y reconfortante para quienes aman sabores más clásicos. Para prepararlo, calienta ligeramente 2 tazas de leche para derretir 1 tableta de chocolate mexicano; una vez que esto suceda, integra 1 cucharadita de canela y media taza de crema para batir. Deja enfriar, congela y procesa en Ninja CREAMi. Puedes agregar trozos de chocolate o nuez como mix-ins para hacerlo todavía más especial.

Parte de la emoción de la gran fiesta del fútbol también sucede fuera de la cancha: en las reuniones improvisadas, las recetas compartidas y los pequeños momentos alrededor de la mesa. Ninja CREAMi se integra a esa experiencia al permitir crear postres personalizados de forma sencilla, práctica y divertida.