Motorola se pronuncia sobre el caso en India

Motorola finalmente se pronuncia después de lo ocurrido en India con diversos creadores de contenido

(Crédito de imagen: Motorola)

¿Te lo perdiste? Los últimos días Motorola se ha visto envuelto en una tormenta en redes sociales, ¿la razón? Una demanda presentada por la compañía contra plataformas de redes sociales y creadores de contenido, las cuales, se alega que son difamatorias.

De acuerdo con información de TechCrunch, la demanda, presentada ante un tribunal de Bengaluru, nombra a plataformas como X, YouTube e Instagram, pero eso no es todo, pues también menciona a decenas de creadores de contenido, con el objetivo de la eliminación del contenido, además de una restricción más amplia sobre lo que describe como material falso o difamatorio relacionado con sus dispositivos.

Como era de esperarse, internet ardió en llamas desatando una división de opiniones bastante notable entre los que argumentan la importancia de recibir información real, sin importar si es bueno o malo para las diferentes marcas y los que creen que esto se trata de un ataque directo contra la "libertad de expresión". Ante la situación, Motorola finalmente ha revelado su postura. La cual te compartimos a continuación:

En Motorola hemos mantenido un compromiso desde siempre con la seguridad de los consumidores, la calidad de los productos y el diálogo abierto con las comunidades que interactúan con nuestros productos, por lo que el feedback sincero de los consumidores, reviewers, medios y creadores de contenido siempre ha sido bien recibido. Recientemente, Motorola India tomó acciones legales contra publicaciones y videos que contenían acusaciones demostrablemente falsas y que suponían una alerta de seguridad pública injustificada ya que trataban sobre incendios y explosiones que nunca sucedieron, además de perjudicar a los consumidores que confían en la información pública a la hora de tomar decisiones de compra. Motorola siempre se ha caracterizado por escuchar al consumidor y jamás ha pretendido suprimir las reseñas legítimas de productos, ni los comentarios de los usuarios para continuar activamente resolviendo y mejorando de acuerdo con esa retroalimentación a través de nuestros canales de servicio al cliente. Estamos revisando activamente el alcance de los procedimientos actuales de lo sucedido en India.

Motorola
Antonio Quijano
Editor