Motorola presenta “Jugamos”, una campaña que fusiona futbol, música y tecnología

Motorola sorprende con un nuevo capítulo de su campaña "El futbol te llama", esta vez en colaboración con J Balvin en "Jugamos".

Lo más importante

Motorola lanzó “Jugamos”, una nueva campaña global basada en el concepto “El fútbol te llama”.

La iniciativa conecta fútbol, música, cultura digital y tecnología.

J Balvin es el protagonista principal de la campaña.

La estrategia apunta a reforzar el vínculo emocional entre los aficionados y el fútbol.

Motorola busca posicionarse como una marca asociada a creatividad, identidad y comunidad.

La campaña incluye música del álbum “Omerta” de J Balvin y Ryan Castro.

“Jugamos” tendrá presencia en redes sociales y canales digitales globales de Motorola.

El contenido aprovecha el impacto cultural y social de la Copa Mundial de la FIFA™.

La campaña refuerza tendencias de marketing basadas en experiencias, entretenimiento y participación social.

Cada cuatro años, la Copa Mundial de la FIFA™ transforma la vida cotidiana en todo el mundo. Los horarios de sueño cambian, se abandonan las rutinas y miles de millones de personas se sintonizan para compartir la misma pasión. Con cientos de millones de publicaciones e interacciones en las plataformas sociales durante el último torneo, el fútbol se convierte en el centro de la atención mundial. Para Motorola, este cambio de rumbo cultural va más allá del simple patrocinio: es una invitación a formar parte de la historia de los aficionados. La campaña El fútbol te llama (Football Is Calling) resalta la diferencia entre tu yo cotidiano y tu yo aficionado, alentando a los seguidores a expresar quiénes son, a celebrar la comunidad y a crear, compartir y conectar más allá de los 90 minutos gracias a una tecnología intuitiva y elegante. Partiendo de esa plataforma, Jugamos une el fútbol, la música y la cultura a través de la mirada del icono global J Balvin, mostrando lo que ocurre cuando el fútbol llama y el aficionado que llevamos dentro responde.

Como icono cultural global cuya influencia abarca la música, la moda y el arte, J Balvin aporta una conexión auténtica con la cultura futbolística. Apasionado seguidor de este deporte, llegó incluso a construir un campo de fútbol en Medellín para los jóvenes locales a través de su Fundación Vibra en Alta , lo que subraya su compromiso de larga data con su comunidad. También ha subido al escenario en algunos de los momentos más importantes del fútbol a nivel mundial, incluida la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, consolidando aún más sus profundos lazos con este deporte. Además, es copropietario, junto con KidSuper, del equipo de fútbol 5 “Super Niños” de la Ballers League. Conocido por celebrar la individualidad e impulsar la cultura, J Balvin encarna la pasión, la creatividad y el sentido de comunidad que definen a los aficionados al fútbol de todo el mundo. La campaña cuenta con temas nuevos del álbum “Omerta” de J Balvin y Ryan Castro.

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“El fútbol tiene el poder de unir a personas de diferentes culturas, comunidades y generaciones”, afirmó François LaFlamme, director de marketing de Motorola. “Con Jugamos, damos continuidad a la campaña El Fútbol Llama (Football Is Calling) de Motorola, celebrando la forma en que los aficionados expresan su identidad a través del juego. J Balvin aporta una perspectiva cultural auténtica que ayuda a dar vida a esta idea, mostrando cómo el fútbol, la creatividad y la comunidad se unen cuando el aficionado toma el protagonismo”.

La campaña Jugamos se difundirá a través de los canales digitales y redes sociales globales de Motorola. Se invita a los aficionados a explorar el contenido y a inspirarse en J Balvin para descubrir qué sucede cuando el fútbol llama.