Motorola presenta “El fútbol te llama”, su campaña global como socio oficial del Mundial 2026

¿Estás listo para el Mundial 2026? Nosotros conocemos a alguien que si lo está, se trata de Motorola, pues acaba de anunciar en América Latina su nueva campaña global "El fútbol te llama" como socio oficial de smartphones de tan importante evento deportivo.

Diseñada para conectar con los miles de millones de aficionados que convierten el torneo en el mayor acontecimiento cultural del mundo, la campaña invita a los seguidores a capturar, compartir y crear sus propias experiencias de la Copa Mundial de la FIFA con los dispositivos Motorola.

El futbol te llama - YouTube Watch On

Cada cuatro años, la Copa Mundial de la FIFA transforma la vida cotidiana en todo el mundo. Los horarios de sueño cambian, se abandonan las rutinas y miles de millones de personas se sintonizan para compartir la misma pasión. La magnitud es asombrosa, con cientos de millones de publicaciones y miles de millones de interacciones en las plataformas sociales durante el último torneo, lo que subraya cómo el fútbol se convierte en el centro de la atención mundial. Para Motorola, este cambio cultural es más que un simple patrocinio. Es una invitación a vivir dentro de la historia de los aficionados, amplificando la diferencia entre tu yo cotidiano y tu yo aficionado. Es una oportunidad para que los seguidores expresen su identidad, celebren su comunidad y se sientan parte del evento deportivo más emblemático del mundo con una tecnología elegante e intuitiva que les permite crear, compartir y conectarse más allá de los 90 minutos.

(Image credit: Motorola)

La campaña se basa en un comercial desarrollado en colaboración con Matter + Energy, creada para liberar la energía de los aficionados al fútbol y mostrar el papel de Motorola como impulsor de la expresión de los aficionados. La película sigue a los aficionados a lo largo de su viaje por la Copa Mundial de la FIFA, desde la emoción de comprar las entradas hasta la alegría de celebrar momentos inolvidables con otros aficionados. En cada paso, los dispositivos Motorola están ahí, ayudando a los aficionados a llevar la emoción del torneo donde sea que vayan y recordándoles que, cuando el fútbol llama, los aficionados siempre responden.

(Image credit: Motorola)

“Al crear nuestra campaña Football is Calling (El fútbol te llama), queríamos acercar el espíritu de la Copa Mundial de la FIFA a los aficionados situando a las personas y la tecnología en el centro de la experiencia”, afirmó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencia del Cliente de Motorola. “Gracias a un diseño cuidadoso, una IA avanzada y potentes cámaras, los dispositivos Motorola permiten a los aficionados capturar la energía del público, la emoción de cada gol y la simple alegría de compartir esos momentos tal y como suceden”.

La campaña “El Fútbol te llama” estará presente en las redes sociales, los puntos de venta, las experiencias de producto y las plataformas digitales, lo que garantizará que la presencia de Motorola se sienta allí donde los aficionados interactúen con el torneo.