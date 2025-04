Motorola lleva al siguiente nivel Moto AI con nuevas experiencias y colaboraciones

Los últimos años la inteligencia artificial ha jugado un papel fundamental en la innovación de diferentes marcas y Motorola no podía ser la excepción-

Pero, ¿cómo lo hace? Muy sencillo, mejorando la cámara, la batería, la pantalla y la capacidad de respuesta del dispositivo. Sin embargo, siempre hay algo nuevo que innovar y la IA sigue evolucionando. Más allá de las especificaciones del dispositivo, Motorola está convirtiendo a moto ai en un compañero proactivo e intuitivo de las familias motorola razr y edge 60.

Las conclusiones del programa beta de Motorola han influido en el desarrollo de las funciones más atractivas de moto ai hasta la fecha, transformando las interacciones cotidianas y permitiendo a los consumidores elegir las herramientas de IA que prefieran. Para que este proceso sea fluido, Motorola se está integrando con los principales líderes del sector, como Google, Meta, Microsoft y Perplexity, para mejorar la asistencia, el control y el acceso a potentes herramientas que aumentan la productividad, la creatividad y la comodidad del día a día.

Funciones mágicas integradas a la perfección para facilitar el acceso

A principios de este año, Motorola lanzó su primer programa beta de moto ai para probar y desarrollar algunas funciones avanzadas básicas: ¿Qué me perdí? (Catch me up), Presta atención (Pay attention), y Guarda esto (Remember this). Miles de usuarios de todo el mundo participaron, destacando lo prácticas y útiles que son las funciones, pero también pidiendo más orientación sobre cómo combinar las funciones apropiadas con los momentos adecuados. Para solucionarlo, Motorola ha mejorado estas funciones y prompts iniciales y ha desarrollado nuevas experiencias que aprovechan todo el potencial de la IA. Y todos ellos estarán disponibles en la última generación de dispositivos razr y edge.

Con la nueva experiencia Next Move de moto ai, los usuarios ahora pueden recibir recomendaciones personalizadas basadas en lo que hay en su pantalla. Ya sea que se trate de una receta o de planes de viaje, moto ai les ofrece sugerencias de próximos pasos para que exploren, ideal tanto para principiantes como para entusiastas de la IA que quieran aprender lo que la IA puede hacer por ellos.

Para acompañar sus actividades, los usuarios pueden recurrir a Playlist Studio para establecer el tono del día. Utiliza el contenido de la pantalla o una indicación de la aplicación moto ai para crear una lista de reproducción perfecta4. Y los consumidores pueden hacerlo muy específico. Por ejemplo, si alguien quiere que su cena en casa sea más especial, puede decir “Pizza night Y2K jams” y obtener una lista de canciones basadas en ese estado de ánimo o tema.

Image Studio ayuda a aportar entretenimiento reciente a los chats de grupo y a las redes sociales. Utiliza capacidades de creación y edición generativas de IA para convertir ideas en imágenes, avatares, stickers y fondos de pantalla.

Además, por primera vez en un smartphone, la búsqueda mejorada por IA de Perplexity se integra directamente en moto ai. Tanto si los usuarios están viendo las fechas de los próximos conciertos como investigando su próximo destino de vacaciones, moto ai les ofrece la opción de “Explorar con Perplexity”. Al hacerlo, pueden profundizar aún más en un tema, utilizando las potentes funcionalidades de búsqueda de Perplexity para conectar los puntos. Además, los usuarios de Motorola obtendrán tres meses gratis de Perplexity Pro para descubrir nuevas funciones avanzadas.6 La colaboración con Motorola representa la primera y más profunda integración de Perplexity en un smartphone, ya que Perplexity Assistant también está optimizado para funcionar con la pantalla externa de los teléfonos Razr.

Acceso manos libres para una asistencia sin esfuerzo

Los usuarios de razr 60 ultra pueden desbloquear Look and Talk de moto ai con un simple vistazo. Gracias al sensor de cámara avanzado y al diseño único de los dispositivos, podrán colocar el razr en modo de pie o carpa, mirar a la pantalla y obtener asistencia inmediata, sin necesidad de comandos ni toques. Incluso pueden usar su voz para hacer preguntas rápidas y recibir respuestas audibles, ponerse al día con las notificaciones perdidas o pedir a moto ai que transcriba y resuma las conversaciones.

Recuerdos y nuevas ideas a pedido

A la hora de ayudar a un amigo a evitar las trampas turísticas en vacaciones, los usuarios de la familia razr 60 en EE.UU. pueden recurrir a Gemini. Gemini puede hacer que compartir recomendaciones con un amigo sea realmente fácil conectándose a la propia aplicación Google Fotos. Todo lo que tienen que hacer es decir algo como: "Mi amigo está de visita en Barcelona. Busca en mis fotos dónde estuve yo y crea un itinerario de ejemplo". A continuación, Gemini escaneará su biblioteca de Google Fotos, analizará las fotos que tomó mientras estuvo allí, comprenderá el contexto y la ubicación y preparará un itinerario personalizado para enviárselo por mensaje de texto a un amigo. Y lo mejor es que, en el razr 60, pueden hacer todo esto sin ni siquiera tener que abrir el dispositivo; el razr es el primer teléfono plegable en el que se puede acceder a Google Fotos conectado a Gemini desde la pantalla externa.

Esta nueva experiencia se basa en la profunda integración de Motorola con Google, que incluye la disponibilidad de Gemini y Gemini Live en todos los dispositivos, incluso desde la pantalla externa del razr, para la planificación creativa y la resolución de problemas. Además, los compradores elegibles de un nuevo dispositivo Motorola obtendrán tres meses de Google One AI Premium,8 que incluye acceso a Gemini Advanced, NotebookLM Plus y Gemini en las aplicaciones de Google para crear, trabajar y estudiar de forma más inteligente. Con AI Premium, los usuarios pueden desbloquear lo mejor de la IA de Google, acceso prioritario a las nuevas funciones de Gemini y 2 TB de almacenamiento en la nube sin costo adicional.8

Compartir contenidos en todo el ecosistema de dispositivos

Los usuarios también pueden aprovechar el ecosistema de dispositivos y utilizar Smart Connect con IA, que se anunció a principios de año. Un simple comando de voz o texto en lenguaje natural, como “muéstrame Fotos en mi TV”, conecta a la perfección el ecosistema de dispositivos de los usuarios, permitiéndoles transmitir una aplicación a una pantalla más grande, acceder a archivos a través de dispositivos, reflejar su teléfono a una PC o tablet,10 o activar una vista central para multitarea. Además, Smart Connect está disponible en Meta Horizon Store, para que los usuarios de Meta Quest puedan acceder a sus mensajes, aplicaciones favoritas y mucho más, directamente desde sus auriculares.

Accesible desde cualquier lugar

Como hemos aprendido del feedback de la versión beta, Motorola está facilitando aún más el acceso a las funciones de moto ai. En el razr 60 ultra y el edge 60 pro, los usuarios pueden aprovechar la nueva tecla AI para iniciar moto ai desde cualquier pantalla. También pueden dar un toque en el icono flotante o utilizar la búsqueda inteligente en la bandeja de aplicaciones.

Además, como novedad en estos dispositivos, los usuarios también podrán acceder a Microsoft Copilot directamente a través de Moto ai, con lo que las experiencias Copilot llegarán a los teléfonos Motorola, además de a la amplia gama existente de equipos Copilot+ de Lenovo. Copilot es un verdadero compañero de IA, y a través de cualquiera de los puntos de entrada de Moto AI, puede "Preguntar a Copilot" y obtener respuestas rápidas, una segunda opinión, ideas o simplemente desahogarte.

Mejoras fotográficas y conjuntos de funciones refinados

Además de estas nuevas capacidades, Motorola ofrece otras mejoras moto ai específicamente orientadas a los amantes de la fotografía. Los usuarios de los dispositivos motorola razr y edge 60 podrán recurrir a:

Signature Style, que utiliza la IA para ajustar automáticamente las imágenes, corrigiendo el color, la iluminación y el tono en función de la escena, para que los usuarios no tengan que editar manualmente. Quienes deseen un mayor control de la edición pueden personalizar el estilo para comida, retratos o paisajes. Para todo lo demás, los ajustes inteligentes se realizan entre bastidores.

Group Shot, que utiliza IA para combinar varias fotos y crear una imagen en la que todos tienen los ojos abiertos.

Las indicaciones y funciones avanzadas iniciales de Moto Ai también han evolucionado. ¿Qué me perdí? (Catch me up) funciona ahora con el modelo de código abierto de Meta, líder en el sector, Llama, la primera vez que se integra en un smartphone, lo que permite a los usuarios obtener resúmenes de notificaciones incluso sin conexión. Catch me up también incluye ahora compatibilidad adicional con terceros y acciones rápidas, lo que permite a los usuarios responder directamente a las llamadas y mensajes perdidos. PrestaR atención (Pay attention) mejora la transcripción con etiquetas de altavoz, transcripción, interfaz de usuario y mejoras de UX.