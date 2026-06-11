Motorola Club llega a CDMX para llevar la emoción del fútbol a otro nivel

La fiesta de fútbol más importante del año comenzó oficialmente, por ello, Motorola sorprende con "Motorola Club", un espacio experiencial creado para disfrutar de la pasión de este deporte. Pero, ¿de qué se trata? A continuación los detalles.

La iniciativa cuenta con la participación de Dolby, cuyas tecnologías de audio tridimensional transforman cada partido en una experiencia más intensa, envolvente y memorable, en un espacio ubicado en Ciudad de México a partir del 11 al 15 de julio que funcionará como un punto de encuentro para medios de comunicación, creadores de contenido, clientes y socios estratégicos.

Lo que tienes que saber

Qué es: el lanzamiento de Motorola Club, un espacio experiencial e inmersivo para celebrar el fútbol, la innovación y la comunidad.

La alianza: es una iniciativa de Motorola junto a Dolby, aplicando tecnologías de audio tridimensional (Dolby Atmos) para vivir los partidos con sonido envolvente.

Dónde y cuándo: se realizará en la Ciudad de México, del 11 al 15 de julio de 2026.

Público: es un espacio exclusivo para medios de comunicación, creadores de contenido, clientes y socios estratégicos.

Aliados de transmisión: las experiencias en vivo mostrarán transmisiones compatibles de TV Azteca y soluciones de Totalplay.

Dispositivos destacados: la tecnología premium de imagen y sonido se extiende a los smartphones de las familias motorola signature, razr, edge y moto g.

A través de una serie de eventos exclusivos, watch parties y experiencias interactivas, el Motorola Club buscará acercar a los asistentes a la emoción del fútbol mediante tecnología diseñada para amplificar cada momento del juego. Las transmisiones de los partidos serán impulsados por Dolby Atmos, la tecnología de audio espacial que permite percibir los sonidos con mayor profundidad y precisión.

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Desde el rugido de la afición hasta la tensión previa a una jugada decisiva, el sonido se mueve alrededor del espectador y crea una sensación de presencia que acerca la experiencia del estadio al hogar y a los espacios de entretenimiento compartido.

Dolby y Motorola también ofrecen una experiencia de entretenimiento de calidad desde hace algunos años en sus dispositivos con tecnologías como Dolby Atmos, Dolby Vision y Dolby Vision Capture comenzaron a marcar una nueva etapa dentro de la industria móvil.

(Image credit: Motorola)

Ambos partners buscan inspirar a más aficionados a descubrir cómo pueden vivir este gran torneo con sonido inmersivo desde donde se encuentren. Las experiencias presentadas durante la activación mostrarán de forma tangible los beneficios de Dolby Atmos y servirán como una invitación para que las audiencias disfruten los partidos a través de las transmisiones compatibles de TV Azteca y las soluciones de entretenimiento de Totalplay.

Además de la seguridad de vivir el contenido en sus celulares tal como se vive con los smartphones compatibles, motorola signature y familias razr, edge y moto g, que permiten acceder a experiencias de imagen y sonido premium desde la palma de la mano, lo que amplía las posibilidades de consumo y entretenimiento móvil.

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“Los grandes momentos deportivos se recuerdan por lo que nos hicieron sentir. En Dolby trabajamos para que las personas vivan esas emociones con mayor intensidad, para acercarlas al ambiente real de cada partido a través del sonido y que puedan vivir la experiencia y la emoción como en el estadio. Motorola Club es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede conectar a las personas con la pasión del deporte de una forma más profunda y memorable”, señaló Víctor Méndez, Director para América Latina y México en Dolby Laboratories.

“Los grandes momentos no solo se ven, también se sienten. En Motorola estamos comprometidos con acercar a nuestros usuarios a experiencias cada vez más inmersivas, donde la tecnología potencia las emociones y transforma la manera en que disfrutan y crean contenido. Gracias a nuestra colaboración con Dolby, incorporamos innovaciones que elevan la calidad de imagen y sonido en nuestros dispositivos, permitiendo que cada detalle, desde la energía de un estadio hasta la emoción de una jugada decisiva, se viva con una nueva dimensión de realismo”, comentó Rodrigo Díaz, Director de Marketing de Motorola México.

La colaboración entre Motorola y Dolby refleja una visión compartida sobre el papel que juega la tecnología en la creación de experiencias relevantes para las nuevas audiencias. Hoy, el entretenimiento y el deporte se viven cada vez más como experiencias sociales y compartidas, donde las personas buscan sentirse parte del momento y conectar emocionalmente con lo que ocurre en pantalla. Esa experiencia también se extiende a los dispositivos móviles Motorola compatibles con Dolby Atmos y Dolby Vision, que permiten disfrutar partidos, películas, series y contenido digital con una calidad audiovisual superior, tanto dentro como fuera de casa.

Motorola Club también servirá como una plataforma para mostrar cómo las experiencias inmersivas ya forman parte de la vida cotidiana. Tecnologías como Dolby Atmos están presentes en una amplia variedad de dispositivos, contenidos y plataformas, permitiendo que más personas disfruten deportes, películas, música y entretenimiento con una calidad superior. Además, los smartphones Motorola compatibles con Dolby Atmos y Dolby Vision

Aunque Motorola Club será una experiencia exclusiva para invitados, su impacto irá más allá del espacio físico. A través de contenido generado por medios, creadores e invitados especiales, la iniciativa buscará amplificar la conversación sobre el nuevo entretenimiento y mostrar cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo la manera en que las audiencias viven el fútbol.

Con Motorola Club, Motorola y Dolby reafirman su compromiso con la innovación y con la creación de experiencias capaces de unir a las personas alrededor de los momentos que más les apasionan. En el año en que México se convierte en uno de los epicentros del fútbol mundial, esta iniciativa busca demostrar que la emoción del juego puede sentirse más cerca que nunca.