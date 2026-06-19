México domina las búsquedas globales sobre fútbol en Google y supera a Brasil, Argentina y España

Oficialmente pasó la primera semana de uno de los torneos de fútbol más importantes del mundo y la afición se hizo presente, tanto en estadios, eventos e incluso en las búsquedas de términos relacionados con el deporte.

En este sentido, podemos decir que el Buscador nos ayuda a medir el interés de una afición que hoy más que nunca está metida con su país, ya que estos términos de búsqueda son un reflejo de lo que vemos en las calles del Ángel de la Independencia, la Minerva, Parque Fundidora o cualquier punto de celebración de nuestro país.

Las búsquedas relacionadas al equipo mexicano en las últimas 24 horas a nivel global supera con creces a potencias como Brasil, España, Alemania, Francia, Países Bajos, Croacia y Argentina. Esto solo nos dice una cosa: la afición mexicana está metida con su equipo.

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De los tres goleadores Romo es el más buscado:

Raúl Jimenez no solo logró un momento histórico luego de anotar su primer gol en la justa, su celebración conmovió a propios y a extraños. El término "Raúl Jiménez" también creció abruptamente en los últimos días superando al anotador del primer gol "Julián Quiñones", sin embargo con su oportuno gol de ayer vs Corea el término " Luis Romo " lo posiciona como el jugador más buscado en Google en los últimos 7 días a nivel nacional comparado con sus dos compañeros.

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El equipo mexicano aún tiene mucho por jugar y seguramente seguiremos buscando los detalles de todo lo que suceda relacionado al fútbol y a este verano que pinta para ser inolvidable.