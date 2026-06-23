LG DUALCOOL AI Air: confort inteligente para disfrutar cada partido

La experiencia de ver fútbol en casa ya no depende únicamente de un gran televisor. Factores como la temperatura, la humedad y la calidad del ambiente pueden marcar una diferencia importante durante una tarde de partidos, especialmente cuando las reuniones se extienden durante varias horas.

En este escenario, LG apuesta por llevar la inteligencia artificial a una categoría que pocas veces recibe atención dentro del ecosistema del hogar conectado: el aire acondicionado. La familia LG DUALCOOL AI Air combina sensores inteligentes, automatización y conectividad para adaptar el flujo de aire a las condiciones de cada espacio y ayudar a mantener una experiencia más confortable durante cada encuentro.

Ya sea para disfrutar una final con amigos, seguir una jornada completa de liga o simplemente relajarse frente al televisor, estos equipos buscan ofrecer un equilibrio entre confort, eficiencia energética y funciones inteligentes.

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LG DUALCOOL AI Air 2 Ton Frío: para salas amplias y reuniones futboleras

Si el objetivo es climatizar una sala grande donde normalmente se reúnen varias personas para ver los partidos, el LG DUALCOOL AI Air 2 Ton Frío es la alternativa más robusta de la gama.

Su tecnología AI Air analiza el entorno y ajusta automáticamente el flujo de aire para mantener una temperatura confortable incluso cuando aumenta la ocupación del espacio. A esto se suma la tecnología DUAL Vane, capaz de distribuir el aire hasta 22 metros de distancia y acelerar el proceso de enfriamiento hasta en un 23%.

Funciones como Soft Air, Control de Humedad Confortable, Auto Clean+ y la integración con LG ThinQ convierten a este modelo en una solución pensada para quienes buscan confort durante largas sesiones frente al televisor.

LG DUALCOOL AI Air 1 Ton Frío: el punto de equilibrio para departamentos

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Para habitaciones, estudios o departamentos, el LG DUALCOOL AI Air 1 Ton Frío conserva buena parte de las funciones inteligentes de la familia.

La tecnología AI Air ajusta automáticamente la dirección y potencia del flujo de aire según las condiciones del entorno, mientras que Soft Air reduce la sensación de corrientes directas cuando se alcanza la temperatura deseada.

Su combinación de conectividad Wi-Fi, monitoreo desde LG ThinQ, control de humedad y sistema Sleep Timer+ lo convierten en una opción especialmente atractiva para quienes disfrutan ver deportes, películas o series durante varias horas.

LG DUALCOOL AI Air 1 Ton Frío y Calor: una solución para cualquier temporada

Para usuarios que viven en regiones con cambios importantes de temperatura durante el año, el LG DUALCOOL AI Air 1 Ton Frío y Calor añade una bomba de calor DUAL Inverter de alta eficiencia energética.

Además de ofrecer las ventajas de AI Air, DUAL Vane y Soft Air, este modelo permite mantener una temperatura confortable durante los meses más fríos sin depender exclusivamente de sistemas de calefacción convencionales.

Esto lo convierte en una opción versátil para quienes buscan una experiencia de entretenimiento cómoda durante todo el año, sin importar la temporada.

¿Cuál elegir para ver fútbol en casa?

La elección dependerá principalmente del tamaño del espacio:

● LG DUALCOOL AI Air 2 Ton Frío: recomendado para salas amplias y reuniones frecuentes.

recomendado para salas amplias y reuniones frecuentes. ● LG DUALCOOL AI Air 1 Ton Frío: ideal para habitaciones, estudios y departamentos.

ideal para habitaciones, estudios y departamentos. ● LG DUALCOOL AI Air 1 Ton Frío y Calor: la mejor alternativa para quienes buscan climatización durante todo el año.

Más allá de las diferencias de capacidad, los tres modelos comparten un enfoque cada vez más relevante dentro del hogar inteligente: utilizar inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más cómoda, eficiente y personalizada. Y cuando se trata de disfrutar un partido de principio a fin, eso puede ser tan importante como tener un buen televisor.