LG consolida su liderazgo en el mercado de soluciones para el cuidado del aire

LG refuerza una vez más su liderazgo en el mercado asiático de soluciones para el cuidado del aire, ¿cómo lo realizó? Con contratos de suministro con grandes clientes.

Reconocidos mundialmente por su capacidad para ayudar a mejorar la calidad del aire interior, los avanzados productos de cuidado del aire de LG forman una parte clave del portafolio de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de la compañía, que abarca tanto soluciones residenciales como comerciales.

Portafolio Completo de Purificadores de Aire: Desde un Aire Más Limpio hasta una Circulación Optimizada

La línea de purificadores de aire LG PuriCare ofrece desempeño premium, conveniencia y tranquilidad, proporcionando una amplia variedad de soluciones diseñadas para diferentes tamaños de habitaciones y entornos. El purificador de aire PuriCare 360° Hit ofrece una efectiva purificación de aire de 360 grados sin importar dónde se coloque dentro de la habitación. Su sistema integrado de detección PM 1.0 monitorea la calidad del aire, mientras que su indicador luminoso codificado por colores permite a los usuarios verificar las condiciones actuales del aire de un vistazo¹.

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Otro integrante de la familia LG PuriCare, el innovador PuriCare AeroTower combina inteligentemente un purificador de aire, ventilador y calefactor en una sola unidad elegante. La aplicación de un filtro True HEPA de múltiples etapas — probado para capturar el 99.97 por ciento de partículas suspendidas en el aire de hasta 0.3 micrones — ayuda a proporcionar un aire más limpio en toda la habitación. También incorpora la tecnología LG UVnano, que utiliza luz ultravioleta para ayudar a prevenir la formación de bacterias en las aspas del ventilador.

El PuriCare AeroBooster es una solución eficaz para espacios que requieren una circulación de aire más amplia. El AeroBooster utiliza el filtro Aero Series V para atraer contaminantes desde todas las direcciones, ayudando a reducir la presencia de polvo y olores. Sus funciones Dual Airflow y Clean Booster distribuyen aire purificado a través de una amplia área, favoreciendo una circulación más extensa y eficiente en todo el entorno interior.

(Image credit: LG)

Portafolio Avanzado de Deshumidificadores: Gestión Inteligente de la Humedad

La fortalecida línea de deshumidificadores de LG incluye el PuriCare Inverter Smart Dehumidifier. Esta destacada solución de control de humedad cuenta con una capacidad de 26 litros, lo que la hace adecuada para espacios grandes y pequeños. También utiliza refrigerante R32, reflejando los esfuerzos continuos de LG por ofrecer productos que mejoren la calidad de vida mientras reducen el impacto ambiental.

Además, LG ofrece el altamente eficiente energéticamente PuriCare DUAL Inverter Dehumidifier. Construido alrededor del compresor exclusivo Dual Inverter Compressor™ de la compañía, el producto combina una deshumidificación silenciosa pero potente con un consumo energético moderado, ayudando a eliminar el exceso de humedad en espacios interiores y minimizar el consumo eléctrico.

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Innovación que Importa: Excelencia en Diseño Reconocida Globalmente

Con un diseño y tecnología innovadores, la línea de cuidado del aire de LG continúa obteniendo reconocimiento en prestigiosos premios internacionales. El PuriCare AeroBooster recibió el Red Dot Design Award 2025, mientras que el PuriCare DUAL Inverter Dehumidifier fue reconocido en el iF Design Award 2025, el Red Dot Design Award 2024 y los International Design Excellence Awards (IDEA) 2024. Estos reconocimientos subrayan la continua capacidad de LG para crear soluciones de cuidado del aire que unen lo mejor de la forma y la funcionalidad.

Liderazgo de Mercado: Éxito Comprobado en Diversos Entornos

LG ha consolidado aún más su liderazgo en el mercado asiático de soluciones para el cuidado del aire al asegurar importantes contratos comerciales. La compañía ha suministrado sus purificadores de aire y deshumidificadores para su uso en diversos entornos, desde oficinas, instituciones educativas y hospitales, hasta hoteles, edificios residenciales e instalaciones industriales. LG suministró a una importante cadena de tiendas de conveniencia en Taiwán deshumidificadores LG PuriCare DUAL Inverter y purificadores de aire LG PuriCare 360° Hit para su venta a través de su red de tiendas. Asimismo, este año suministró un total de 300 deshumidificadores LG PuriCare DUAL Inverter a una importante cadena hotelera global ubicada en Khao Lak, Phang Nga, Tailandia.

De acuerdo con Euromonitor International, se proyecta que el mercado de purificadores de aire en Asia Pacífico alcance alrededor de 10.61 millones de unidades en 2030, en términos de volumen de venta al menudeo. Se espera que Tailandia alcance aproximadamente 1.63 millones de unidades para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11 por ciento entre 2025 y 2030.

"La calidad del aire interior y el control de la humedad se están volviendo cada vez más importantes no solo en los hogares, sino también en espacios comerciales y públicos", comentó Hong Soon-yeol, vicepresidente y líder del negocio Air Care de LG Electronics. "LG continuará ofreciendo soluciones de cuidado del aire que ayuden a nuestros clientes B2C y B2B a crear entornos interiores más saludables y cómodos".