LG apuesta por transformar los espacios físicos con nuevas soluciones de visualización profesional

Sin duda, los espacios físicos que nos rodean no son como antes, pues la transformación digital también los ha afectado en gran manera.

Desde corporativos y centros comerciales hasta universidades, hoteles y centros de entretenimiento, cada vez más organizaciones buscan herramientas que les permitan comunicar información de manera más efectiva, generar experiencias memorables y adaptarse a las nuevas expectativas de usuarios y visitantes.

Para responder a estas necesidades, LG Electronics continúa fortaleciendo su oferta de soluciones de visualización profesional con nuevas tecnologías diseñadas para facilitar la implementación de pantallas de gran formato y ofrecer experiencias visuales de alto impacto en distintos entornos.

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Actualmente, la comunicación visual se ha convertido en un elemento estratégico para las organizaciones. Más allá de mostrar información, las empresas buscan crear experiencias que ayuden a captar la atención de las audiencias, mejorar la interacción con clientes y colaboradores, y reforzar la identidad de sus marcas en espacios físicos cada vez más dinámicos.

Como parte de esta evolución, LG presentó en Infocomm 2026 nuevos integrantes a su portafolio de soluciones DVLED, incluyendo avances en su familia LG MAGNIT y nuevas plataformas integradas que simplifican la instalación y administración de proyectos de visualización de gran escala.

(Image credit: LG)

En el stand #C7836, LG exhibió los modelos LG MAGNIT Gen 2, LG MAGNIT Active Micro LED, LG MAGNIT Essential, LG MAGNIT Essential All-in-One y LG MAGNIT Gen 2 AIO. Los modelos "Essential" conforman una nueva categoría de entrada dentro de la familia LG MAGNIT, caracterizada por su diseño ultradelgado y presentada por primera vez en Infocomm.

Estas soluciones están diseñadas para ofrecer imágenes más precisas, mayor uniformidad visual y una experiencia más inmersiva, al mismo tiempo que reducen la complejidad tradicional asociada a la implementación de tecnologías de gran formato.

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La flexibilidad de estas nuevas soluciones permite atender necesidades de múltiples industrias, incluyendo retail, corporativo, educación, hospitalidad, transporte, entretenimiento y espacios públicos, donde la comunicación visual juega un papel cada vez más importante para conectar con las audiencias.

"Las organizaciones están replanteando la manera en que utilizan sus espacios para comunicar, colaborar e interactuar con las personas. Hoy existe una demanda creciente por soluciones que combinen calidad visual, facilidad de implementación y capacidad de adaptación a distintos entornos. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a transformar esos espacios mediante tecnologías diseñadas para generar experiencias más atractivas y efectivas", señaló Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

Las nuevas soluciones forman parte de la estrategia de LG para seguir impulsando la innovación en el mercado de visualización profesional, ofreciendo tecnologías que permitan a las organizaciones crear espacios más conectados, colaborativos e impactantes.