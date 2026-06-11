La tecnología de Dyson que te ayuda a disfrutar más y limpiar menos
Sin duda, estamos entrando a una de las épocas de año con mayor número de reuniones, ya sea por eventos deportivos o familiares con cenas improvisadas, snacks en la sala y amigos y familia reunidos en casa.
Pensando en esta dinámica social del hogar, Dyson ofrece dos productos diseñados para hacer la experiencia de recibir en casa más simple y disfrutable: Dyson PencilWash y el purificador compacto Dyson HushJet, acompañando el espacio para que el verdadero protagonista siga siendo el momento de compartir.
Dyson PencilWash: limpieza práctica para hogares en movimiento
Después de una tarde de botanas, bebidas, mascotas, niños corriendo o invitados entrando y saliendo constantemente, Dyson PencilWash ayuda a que la limpieza sea una experiencia rápida, ligera y mucho más simple.
Su diseño ultradelgado y ligero permite moverse fácilmente entre muebles, esquinas y espacios difíciles, ayudando a recuperar el orden del hogar sin romper el ritmo de la reunión.
El trapeador eléctrico PencilWash limpia derrames y manchas utilizando siempre agua limpia con un acabado de secado rápido ideal para hogares activos donde siempre está pasando algo.
Su estética minimalista y compacta se integra de manera natural en interiores modernos donde cada objeto forma parte del diseño del espacio.Dyson HushJet: bienestar silencioso para disfrutar cada reunión
La experiencia de recibir también está en lo que no se ve: un ambiente fresco, silencioso y confortable incluso cuando la casa está llena.
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El nuevo purificador compacto Dyson HushJet fue diseñado para contribuir a la calidad del aire. Ya sea durante una reunión para ver el juego de tu equipo favorito, una noche de películas o una comida familiar, su funcionamiento silencioso permite disfrutar del espacio sin interrupciones.
Gracias a su sistema de purificación, HushJet ayuda a capturar partículas presentes en el ambiente, creando una sensación de mayor confort y bienestar para todos los invitados —incluyendo mascotas.
Su diseño compacto aporta además una presencia sofisticada que complementa interiores sin invadir visualmente el espacio.