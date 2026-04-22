Kingston presentó su memoria DDR5 RDIMM con overclocking para entornos profesionales
La nueva memoria Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM alcanza hasta 7600MT/s
El overclocking con ECC llega al entorno profesional gracias a Kingston y su nueva memoria DDR5.
Así como lo lees, pues con más de tres décadas fabricando módulos de memoria confiables y de alta calidad para los centros de datos más grandes del mundo, presentó una línea de memoria de server‑class con capacidad de overclocking.
Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM, diseñadas para un rendimiento extremo en estaciones de trabajo y computadoras de alta gama compatibles con Intel XMP o AMD EXPO, los módulos overclockeables RDIMM Kingston FURY alcanzan velocidades desde 5600MT/s hasta 7600MT/s, y los modelos de 7200MT/s y 7600MT/s están equipados con disipadores de calor de aluminio premium para asegurar una gestión térmica eficiente, bajo las cargas de trabajo más exigentes. Esta adición de RDIMMs de alto rendimiento refleja el compromiso de la compañía con la innovación, habilitando a profesionales del gaming, la creación de contenido y usuarios en entornos de alto procesamiento de datos con soluciones diseñadas específicamente para maximizar la velocidad, confiabilidad y eficiencia.El artículo continúa a continuación.
Características
- Overclocking con ECC
- Mayor eficiencia
- Certificación Intel® XMP 3.0
- Certificación AMD EXPO™
- Elegantes disipadores térmicos de aluminio disponibles en velocidades de 7200 MT/s en adelante
Especificaciones
- Capacidades
- Individuales: 16 GB, 32 GB
- Kit de 4: 64 GB, 128 GB
- Kit de 8: 128 GB, 256 GB
- Velocidades
- Con etiqueta de grafeno: 5600 MT/s, 6000 MT/s, 6400 MT/s, 7600MT/s
- Con disipador térmico: 7200 MT/s, 7600 MT/s
- Latencias
- Con etiqueta de grafeno: CL28, CL32, CL36
- Con disipador térmico: CL38, CL40
- Voltaje
- 1.25 V, 1.35 V, 1.4 V
- Temperatura de operación
- De 0 °C a +95 °C
- Dimensiones
- Con etiqueta de grafeno: 133.35 mm × 31.25 mm × 3.80 mm
- Con disipador térmico: 133.35 mm × 34.12 mm × 7.46 mm
