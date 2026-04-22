Kingston presentó su memoria DDR5 RDIMM con overclocking para entornos profesionales

La nueva memoria Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM alcanza hasta 7600MT/s

El overclocking con ECC llega al entorno profesional gracias a Kingston y su nueva memoria DDR5.

Así como lo lees, pues con más de tres décadas fabricando módulos de memoria confiables y de alta calidad para los centros de datos más grandes del mundo, presentó una línea de memoria de server‑class con capacidad de overclocking.

Características

  • Overclocking con ECC
  • Mayor eficiencia
  • Certificación Intel® XMP 3.0
  • Certificación AMD EXPO™
  • Elegantes disipadores térmicos de aluminio disponibles en velocidades de 7200 MT/s en adelante

Especificaciones

  • Capacidades
    • Individuales: 16 GB, 32 GB
    • Kit de 4: 64 GB, 128 GB
    • Kit de 8: 128 GB, 256 GB
  • Velocidades
    • Con etiqueta de grafeno: 5600 MT/s, 6000 MT/s, 6400 MT/s, 7600MT/s
    • Con disipador térmico: 7200 MT/s, 7600 MT/s
  • Latencias
    • Con etiqueta de grafeno: CL28, CL32, CL36
    • Con disipador térmico: CL38, CL40
  • Voltaje
    • 1.25 V, 1.35 V, 1.4 V
  • Temperatura de operación
    • De 0 °C a +95 °C
  • Dimensiones
    • Con etiqueta de grafeno: 133.35 mm × 31.25 mm × 3.80 mm
    • Con disipador térmico: 133.35 mm × 34.12 mm × 7.46 mm
Antonio Quijano
Editor