La crisis de la memoria RAM impulsa nuevas reapariciones de la GPU RTX 3060, ya que Palit lanza un nuevo modelo de 12 GB — Solo espero que el precio tenga más sentido que hasta ahora

Palit ha lanzado un nuevo modelo de RTX 3060 con 12 GB de VRAM

Esto sigue la tendencia reciente de resucitar GPU antiguas

Estas GPU pueden ofrecer 12 GB de memoria de video a un precio relativamente accesible, pero no tienen sentido si se comparan con los precios de la generación actual

Puede que hasta ahora no hayamos visto ninguna tarjeta gráfica nueva de Nvidia este año —y no se vislumbra ninguna actualización de la serie RTX 5000 Super (aunque vuelven a circular rumores)—, pero seguimos siendo testigos del resurgimiento de algunas GPU GeForce antiguas, ya que Palit ha presentado oficialmente una nueva RTX 3060.

Esa popular y robusta GPU para juegos ya ha tenido una especie de regreso, volviendo a los estantes de tiendas como Newegg como una alternativa económica en un contexto de escasez de memoria RAM, donde los precios de muchas de estas tarjetas de la generación actual se están disparando (junto con otros componentes de PC, por supuesto).

Tal como lo señaló VideoCardz, Palit ha anunciado a bombo y platillo el lanzamiento de su nueva tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC como «el regreso de un clásico», lo cual sin duda es una forma de verlo.

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Aunque, para ser justos, incluso hoy en día, la RTX 3060 sigue siendo una GPU muy popular, ocupando el segundo lugar en la encuesta de hardware de Steam de junio de 2026 (solo por detrás de la GPU para laptop RTX 4060, en un giro bastante extraño en el que no voy a entrar aquí).

Palit señala: "Al combinar una enorme capacidad de memoria de 12 GB de GDDR6 con una carcasa de doble ventilador, limpia y totalmente negra, la Infinity 2 ofrece un rendimiento honesto y confiable sin el precio elevado".

Esperemos que el precio sea asequible, pero hasta ahora los precios de la RTX 3060 han estado fuera de lo normal

(Image credit: Palit)

El principal atractivo de estos modelos RTX 3060 es que cuentan con 12 GB de memoria de video (VRAM), tal como destaca Palit con este nuevo modelo Infinity 2 OC. La forma en que esto elude (hasta cierto punto) la crisis de la memoria es que estas tarjetas Nvidia de la generación anterior usan VRAM GDDR6, un tipo de memoria diferente a la GDDR7 que se usa en las tarjetas gráficas RTX 5000 (excepto la RTX 5050, que utiliza GDDR6, pero esa es la excepción).

Esto significa que Nvidia puede lograr que sus socios produzcan tarjetas gráficas con 12 GB de VRAM GDDR6 (una configuración que muchos jugadores consideran prioritaria), pero que se sitúan en el segmento más económico del mercado. Debido a cuestiones de costo, hoy en día es mucho menos viable vender GPU de gama baja que incorporan VRAM GDDR7 (como la RTX 5060 Ti con 16 GB).

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Es triste que la crisis de la memoria RAM nos haya llevado a esta situación, pero esa es la realidad actual del mundo de las GPU. Lo que también me parece problemático es que, si bien la RTX 3060 podría tener 12 GB de VRAM a un precio relativamente accesible, si tomamos como ejemplo los precios actuales en EE. UU., no es significativamente más barata que la RTX 5060 con 8 GB.

Sí, con esta última tarjeta gráfica de última generación obtienes una configuración de memoria más limitada, pero sigue siendo una GPU mucho más rápida —que además se beneficia de DLSS 4— y solo cuesta un poco más del 5 % (al momento de escribir este artículo). Con este tipo de diferencia de precio, la RTX 3060 de 12 GB no tiene mucho sentido.

Si estos modelos de la RTX 3060 fueran mucho más baratos, tal vez habría más argumentos a su favor. Para ser justos con Palit, aún no conocemos el precio de esta nueva oferta, pero el precio debe ser mucho más atractivo que lo que veo en este momento (especialmente en el Reino Unido, donde la RTX 5060 de 8 GB es, de hecho, más barata que la 3060 en algunas tiendas, aunque no hay mucho stock de esta última).

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