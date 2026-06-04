Intel presenta los nuevos adaptadores Ethernet E835 con velocidades de hasta 200GbE

Intel anunció el lanzamiento de los controladores y adaptadores de red Intel Ethernet E835, la última incorporación a su cartera de la Serie 800. Diseñadas para satisfacer las demandas de ancho de banda y escalabilidad de los entornos de alta densidad en aplicaciones de centros de datos, empresariales, de IA y de núcleo móvil de telecomunicaciones, la serie E835 ofrece un ancho de banda de hasta 200GbE con una gama versátil de configuraciones de puertos.

Por qué es importante: La tecnología Ethernet sigue siendo el componente fundamental de la infraestructura de red moderna. A medida que la computación en la nube, el núcleo móvil de telecomunicaciones y el acceso inalámbrico fijo (FWA), la IA y las implementaciones en el edge impulsan un aumento continuo de los requisitos de datos y conectividad, las soluciones Ethernet de Intel están diseñadas para proporcionar la eficiencia y la escalabilidad esenciales para satisfacer estas necesidades en constante evolución.

Rendimiento y capacidad del sistema

Conectividad flexible y escalable: La serie 835 de Intel escala desde 10GbE hasta 200GbE de capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas de la red. Ofrece un mayor ancho de banda por núcleo para aprovechar al máximo las plataformas de CPU con un alto número de núcleos en entornos virtualizados de alta densidad.

La serie 835 de Intel escala desde 10GbE hasta 200GbE de capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas de la red. Ofrece un mayor ancho de banda por núcleo para aprovechar al máximo las plataformas de CPU con un alto número de núcleos en entornos virtualizados de alta densidad. Capacidad del sistema mejorada: Aprovecha la conectividad de interfaz de host de alta velocidad (PCIe 5.0/4.0) para impulsar el ancho de banda total del sistema en aplicaciones de centros de datos, empresariales, de núcleo móvil de telecomunicaciones y FWA.

Aprovecha la conectividad de interfaz de host de alta velocidad (PCIe 5.0/4.0) para impulsar el ancho de banda total del sistema en aplicaciones de centros de datos, empresariales, de núcleo móvil de telecomunicaciones y FWA. Optimización de la red: Implementa RDMA (RoCEv2/iWARP) para reducir el uso de la CPU y tecnologías de procesamiento de paquetes inteligentes como la Personalización Dinámica de Dispositivos (DDP) para mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Eficiencia operativa y versatilidad

Eficiencia energética líder en la industria: Consume menos energía y ofrece un mayor rendimiento por vatio que la competencia.

Consume menos energía y ofrece un mayor rendimiento por vatio que la competencia. Escala para cargas de trabajo: Ofrece la versatilidad y las amplias opciones de configuración necesarias para soportar diversas cargas de trabajo, desde la nube hasta el borde de la red, incluyendo 2x25G, 4x25G, 2x100G y 1x200G, mientras que la Herramienta de Configuración de Puertos Ethernet de Intel (EPCT) permite configuraciones personalizadas para una máxima flexibilidad de implementación.

Ofrece la versatilidad y las amplias opciones de configuración necesarias para soportar diversas cargas de trabajo, desde la nube hasta el borde de la red, incluyendo 2x25G, 4x25G, 2x100G y 1x200G, mientras que la Herramienta de Configuración de Puertos Ethernet de Intel (EPCT) permite configuraciones personalizadas para una máxima flexibilidad de implementación. Capacidad de gestión integral: Utilizando las últimas especificaciones del Distributed Management Task Force (DMTF), incluyendo NC-SI 1.2, un estándar moderno de la industria que impulsa la eficiencia interna, las comunicaciones de hardware y la eficiencia operativa.

Seguridad y Certificación

Raíz de confianza de hardware (RoT): Ofrece protección resiliente utilizando seguridad criptográfica moderna basada en estándares y anclada en el hardware.

Ofrece protección resiliente utilizando seguridad criptográfica moderna basada en estándares y anclada en el hardware. Certificación estandarizada : Soporta SPDM 1.2 firmado para la certificación de hardware estandarizada, esencial para las arquitecturas de confianza cero (zero-trust).

: Soporta SPDM 1.2 firmado para la certificación de hardware estandarizada, esencial para las arquitecturas de confianza cero (zero-trust). Protección certificada: Cumple con los requisitos FIPS 140-3 Nivel 1 para módulos criptográficos, asegurando un funcionamiento seguro del plano de datos.

Implementación y preparación para el futuro

Consistencia generacional: Mantiene la compatibilidad de los controladores de software con las generaciones anteriores para garantizar una fácil implementación en la infraestructura existente.

Mantiene la compatibilidad de los controladores de software con las generaciones anteriores para garantizar una fácil implementación en la infraestructura existente. Arquitectura escalable y optimizada: Diseñada para satisfacer las cambiantes demandas de la red, la serie Intel Ethernet E835 proporciona una ruta de actualización consistente y fiable. Al utilizar la Herramienta de Configuración de Puertos Ethernet de Intel (EPCT), las organizaciones pueden validar su configuración inicial una vez y, posteriormente, reconfigurar el número de puertos y las velocidades según sea necesario para adaptarse a los cambiantes requisitos de las cargas de trabajo.

Diseñada para satisfacer las cambiantes demandas de la red, la serie Intel Ethernet E835 proporciona una ruta de actualización consistente y fiable. Al utilizar la Herramienta de Configuración de Puertos Ethernet de Intel (EPCT), las organizaciones pueden validar su configuración inicial una vez y, posteriormente, reconfigurar el número de puertos y las velocidades según sea necesario para adaptarse a los cambiantes requisitos de las cargas de trabajo. Amplio soporte de sistemas operativos (SO) y ciclo de vida del producto extendido: La amplia compatibilidad con sistemas operativos agiliza los despliegues, mientras que el soporte a largo plazo asegura la inversión en infraestructura.

Disponibilidad

Los controladores y adaptadores de red Ethernet E835 son lanzados en Computex. El precio y la disponibilidad del sistema varían según la configuración.

Latest Videos From Watch full video here: