InnoFest 2026: LG revela su nueva generación de soluciones inteligentes

LG sigue sorprendiendo y en marco del InnoFest 2026, celebrado en Cancún, México, LG reveló su nueva línea de soluciones para el hogar desarrolladas especialmente para responder a las necesidades de los consumidores de Latinoamérica.

La compañía refuerza así su enfoque en innovación centrada en el usuario, con productos que combinan tecnología inteligente, eficiencia y diseño adaptado al contexto local.

Uno de los lanzamientos más relevantes es su nueva lavadora de carga superior con capacidad de 28 kg, un modelo concebido a partir de estudios de uso en América Latina. Este equipo integra el diseño EasyUnload, que reduce la profundidad del tambor para facilitar la extracción de prendas.

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Además, incorpora una perilla central con interfaz LCD que simplifica la operación del dispositivo, junto con un diseño exterior angular que responde a las preferencias estéticas del mercado local. El modelo WT28EGTX6 destaca también por integrar tecnologías avanzadas como AI DD™, capaz de identificar el peso y tipo de tejido para ajustar automáticamente los movimientos de lavado, así como TurboWash3D™, que permite ciclos completos en tan solo 30 minutos.

A nivel funcional, la lavadora cuenta con el motor Inverter Direct Drive™, característico por su operación silenciosa y eficiencia energética. Sus dimensiones están pensadas para adaptarse a distintos espacios dentro del hogar sin comprometer capacidad.

"Desarrollar productos pensados específicamente para los hogares latinoamericanos refleja nuestro compromiso con entender cómo viven y qué necesitan realmente los consumidores en la región. Estamos enfocados en ofrecer soluciones que simplifiquen su día a día, combinando comodidad, eficiencia y tecnología inteligente", comentó Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa en LG Electronics México.

(Image credit: LG)

Adicionalmente, la compañía presentó una evolución en su línea de refrigeradores, desarrollada bajo un profundo entendimiento de los hábitos de consumo en los hogares latinoamericanos, donde los espacios son cada vez más compactos. La serie Fit & Max busca maximizar la capacidad interna manteniendo flexibilidad en instalación, facilitando su integración en diferentes tipos de cocina.

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Como parte de esta adaptación regional, LG introduce la función "Cleaning Time", que permite desactivar temporalmente las alertas de puerta abierta y reducir la actividad del compresor durante la limpieza del refrigerador, ofreciendo al consumidor una mayor comodidad.

(Image credit: LG)

Después del éxitoso LG Craft Ice con fábrica de hielos esféricos, la marca amplía su oferta con Mini Craft Ice, pensando también en abordar el alto consumo de hielo en diversos mercados de la región. Los nuevos modelos InstaView™ integran también la función My Color, que permite personalizar la iluminación interior del refrigerador, adaptándose a distintas ocasiones y estilos de vida.

Los nuevos productos ya se encuentran disponibles a través de la tienda en línea oficial de LG Electronics México.