Huawei refuerza su oferta en México con el nuevo Mate 80 Pro, tablets y wearables

¡Huawei refuerza su presencia en México con nuevos dispositivos, incluyendo smartphones, smartwatches y mucho más! ¿Estás listo para conocer la actualización del portafolio de la marca en nuestro país?

A través de dispositivos que forman parte de su ecosistema, la marca continúa ofreciendo experiencias integrales respaldadas por un robusto esquema de beneficios de servicio, que incluye protección contra daños accidentales, mantenimiento del dispositivo y cobertura regional en toda Latinoamérica.

HUAWEI Mate 80 Pro

El HUAWEI Mate 80 Pro es el smartphone insignia de la marca, diseñado para quienes buscan el máximo rendimiento y una experiencia premium en todos los niveles. Destaca por su potente desempeño, eficiencia energética mejorada y capacidades avanzadas en fotografía móvil, permitiendo capturar imágenes con calidad profesional en cualquier entorno. Su diseño elegante y su integración con el ecosistema Huawei lo convierten en un dispositivo ideal para usuarios exigentes. Disponible en México desde $19,999 MXN. Puedes adquirirlo aquí.

El artículo continúa a continuación.

Beneficios de servicio:

1 año de Huawei Care+: incluye protección contra daños accidentales (1 evento)

Cambio de batería por 3 años: reemplazo gratuito dentro de los primeros tres años

Protector de pantalla: colocación gratuita de mica, limpieza y revisión externa

Garantía regional: cobertura en toda Latinoamérica

HUAWEI MatePad Mini PaperMatte Edition

(Image credit: Huawei)

La HUAWEI MatePad Mini PaperMatte Edition está pensada para usuarios que buscan una experiencia cómoda para leer, trabajar y crear contenido. Su pantalla PaperMatte reduce reflejos y simula la sensación del papel, facilitando el uso prolongado sin fatiga visual. Es una herramienta ideal para productividad en movimiento, combinando portabilidad con una experiencia visual optimizada. Disponible en México desde $9,999 MXN. Puedes adquirirla aquí.

Beneficios de servicio:

1 año de Huawei Care+: incluye protección contra daños accidentales (1 evento)

Cambio de batería por 3 años: reemplazo gratuito dentro de los primeros tres años

Cuidado de pantalla y dispositivo: limpieza especializada para reducir micro rayones y mantenimiento externo

Garantía regional: cobertura en toda Latinoamérica

HUAWEI MatePad Mini

La HUAWEI MatePad Mini ofrece una experiencia versátil para entretenimiento y productividad diaria, con un diseño compacto y fácil de transportar. Su rendimiento fluido permite ejecutar múltiples tareas de manera eficiente, mientras que su pantalla ofrece una visualización clara y envolvente, ideal para consumo de contenido y trabajo ligero. Disponible en México desde $ 9,999 MXN. Puedes adquirirlo aquí.

Beneficios de servicio:

1 año de Huawei Care+: incluye protección contra daños accidentales (1 evento)

Cambio de batería por 3 años: reemplazo gratuito dentro de los primeros tres años

Colocación de mica protectora: instalación gratuita, limpieza y revisión externa

HUAWEI WATCH GT Runner 2

(Image credit: Huawei)

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 está diseñado para usuarios activos y entusiastas del deporte, ofreciendo métricas avanzadas de entrenamiento y monitoreo de salud. Su enfoque en el rendimiento deportivo permite optimizar rutinas, mejorar resultados y llevar un seguimiento preciso de la actividad física, todo en un diseño ligero y resistente. Disponible en México desde $6,999 MXN. Puedes adquirirlo aquí.

Beneficios de servicio:

2 años de garantía

Limpieza externa gratuita durante 1 año

Colocación de mica protectora: instalación gratuita, limpieza y revisión externa

Garantía regional: cobertura en toda Latinoamérica