Hisense presenta una experiencia que une fútbol, fotografía y tecnología en Polanco

¡La pasión por la Copa mundial de la FIFA 2026 se siente en el aire! Por ello, Hisense anunció la apertura oficial de su nueva Galería de Imágenes de Fútbol en el Palacio de Hierro Polaco, pero ¿de qué se trata?

Se trata de una exhibición fotográfica única que celebra la pasión del balompié a través del lente del reconocido periodista Roberto Maya.

Para esta exhibición, Hisense transformó el espacio utilizando sus pantallas Canvas TV. Con un diseño estético que evoca la presencia de un cuadro real y un acabado mate antirreflejante complementado por marcos personalizables, estos dispositivos se convierten en el lienzo digital idóneo para exhibir la obra fotográfica de Roberto Maya. Esta propuesta museográfica permite a los asistentes apreciar la textura, el color y la carga emocional de cada jugada, ofreciendo una experiencia visual artística y libre de distracciones.

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Con una sólida trayectoria de 16 años capturando la entrega y el detrás de escena del mundo deportivo, Roberto Maya ha plasmado su visión en eventos de la máxima categoría internacional. A lo largo de su carrera con agencias y marcas líderes como Mexsport y Under Armour, ha cubierto hitos globales que incluyen la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Mundiales Sub-17 y Sub-20, Copas de Oro, torneos de la Concacaf, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Su versatilidad también lo ha llevado a documentar la emoción de la MLB y NBA en México, junto a prestigiosos torneos de golf de la PGA y LPGA, consolidándose como un referente del fotoperiodismo deportivo capaz de revelar lo que suele quedar oculto a la vista del público general.

"Capturar la esencia del fútbol siempre es un reto apasionante, pero ver esas historias cobrar vida a través de la tecnología de Hisense es una experiencia completamente nueva. Estoy profundamente agradecido con Hisense México y El Palacio de Hierro por abrir este espacio y permitirme compartir mi mirada del fútbol en un lienzo digital tan extraordinario como las CanvasTV. Es un verdadero honor ser parte de esta celebración que une el arte, la pasión deportiva y la innovación", compartió Roberto Maya.

Con CanvasTV, Hisense busca integrar entretenimiento, diseño y personalización a través de su función Art Mode. Esta línea combina tecnología 4K QLED, Quantum Dot Color y un panel Hi-Matte para ofrecer imágenes vibrantes y realistas. Además, incorpora tecnologías como una frecuencia de actualización de 144Hz, Dolby Atmos y sensores inteligentes de iluminación y movimiento para ofrecer una experiencia premium tanto en entretenimiento como en eficiencia energética.

La Galería también cuenta con la pantalla 116UX RGB Mini-LED, que redefine los límites de la imagen gracias a su tecnología de atenuación local RGB única en su tipo, la cual sustituye los LED azules tradicionales por diodos independientes rojos, verdes y azules para proyectar los colores más puros y realistas de la industria. Complementada con un brillo máximo de hasta 8,000 nits, un panel antirreflejo PRO y el procesador con inteligencia artificial Hi-View Engine X, esta pantalla monumental transporta a los espectadores directamente al terreno de juego, capturando el movimiento fluido con absoluta precisión y un sonido envolvente de calidad cinematográfica.

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(Image credit: Hisense)

La inauguración contó con la distinguida presencia del renombrado periodista deportivo Alberto Lati, quien además compartió con los asistentes parte de la historia plasmada en las fotografías, y del Director General de Hisense México, Antonio Hidalgo, dando así inicio a este mes de celebración tecnológica y deportiva.

"Para Hisense, el fútbol no es solo un deporte, es una emoción global que nos conecta a todos. Con esta galería, y de la mano del talento de Roberto Maya y la presencia de Alberto Lati, queremos ofrecer a los mexicanos una experiencia que va más allá de la pantalla. El Palacio de Hierro Polanco es el escenario perfecto para fusionar el arte, la pasión deportiva y la innovación tecnológica que nos caracteriza", comentó Antonio Hidalgo, Director General de Hisense México.

Cabe mencionar que esta exhibición estará disponible al público durante todo el mes de junio.