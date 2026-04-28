Google Traductor cumple 20 años y celebra con nuevas funciones impulsadas por IA

¿Qué es lo que hacías hace 20 años cuando no conocías un idioma y tenías que traducirlo? Seguramente te rompías el cerebro con múltiples diccionarios, al menos hasta que llegó el "Traductor de Google" que nació hace justamente 20 años con una misión ambiciosa: ayudar a las personas a entenderse entre sí, sin importar el idioma.

En estas dos décadas, el Traductor ha evolucionado junto con la tecnología, pasando de modelos estadísticos a redes neuronales avanzadas y, más recientemente, a modelos de inteligencia artificial como Gemini, que permiten traducciones más naturales, contextuales y cercanas a la comunicación humana real.



Para celebrar el vigésimo aniversario del Traductor, Google lanzó una de las funciones más solicitadas: la Práctica de Pronunciación. Esta nueva herramienta, disponible en la aplicación de Traductor para Android, utiliza inteligencia artificial para analizar el discurso y ofrecer comentarios instantáneos, ayudando a dominar la dicción y lograr la pronunciación correcta antes de usar el idioma en una conversación real.



Además de esta novedad, los usuarios ya pueden presionar "preguntar" y "entender" para obtener contexto y alternativas adicionales de traducción.

(Image credit: Google)

Un impacto global en constante crecimiento

El Traductor de Google da soporte a 95% de la población mundial y funciona para casi 250 idiomas, incluyendo lenguas indígenas y en peligro de extinción. Mensualmente, se traduce alrededor de un billón de palabras, integrando la herramienta a la vida diaria para aprender, viajar, trabajar y comunicarse. La traducción es clave para acceder a información, interactuar con culturas y participar en conversaciones globales.

El artículo continúa a continuación.

En México los idiomas más traducidos son:

Inglés a español

Español a inglés

Español a chino

Chino a español

Español a español

Innovaciones impulsadas por IA

El Traductor de Google, que comenzó hace dos décadas (2006) en Google Research, usó inicialmente aprendizaje automático estadístico y en 2016, marcó un hito al cambiar a redes neuronales, lo que permitió superar las traducciones literales y demostró la utilidad global del aprendizaje profundo.



Actualmente, Traductor es aún más potente gracias al uso de la inteligencia artificial y los avanzados modelos de Gemini, puede traducir todo lo que está a nuestro alrededor, ya sea para saber qué dice una señal de tráfico en Tokio, descifrar un plato del menú en El Cairo o entender una etiqueta en un mercado de comida internacional en Estados Unidos, solo hay que apuntar la cámara del teléfono a cualquier cosa y obtener contexto directamente en la pantalla.



Pro Tip: esto también funciona sin conexión. Solo es necesario descargar un idioma para tener acceso fácil y sin conexión a internet.

Obtener ayuda en tiempo real para conversaciones fluidas, ya que traduce al instante ya que al usar Live Translate para traducir las clases de cocina, captan matices de ingredientes, noticias locales para mantenerte al tanto de la ciudad o guías de museo para conocer los detalles históricos.

Introducing Gemini's speech-to-speech translation capabilities - YouTube Watch On

Conectar con las comunidades de todo el mundo

Algunos idiomas no están representados en la mayoría de la tecnología. Por eso, en los últimos años, el Traductor incorporó lenguas indígenas de América Latina como quechua, guaraní, aimara, náhuatl, zapoteco y otras lenguas originarias.

La misión continúa...

A 20 años de su lanzamiento, el objetivo del Traductor de Google permanece intacto: eliminar las barreras del idioma y acercar a las personas. Ya sea traduciendo un menú, aprendiendo una nueva lengua o manteniendo una conversación en tiempo real, la tecnología sigue evolucionando para hacer que la comunicación global sea más accesible, humana y significativa.



Para más información ingresa al blog oficial donde encontrarás cifras y numeralias interesantes de estos 20 años de Google Traductor. Y lo más importante:



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