Google Marketing Live 2026: así quiere Gemini impulsar el crecimiento de las marcas

Este 20 de mayo se llevó a cabo una nueva edición de Google Marketing, ¿te lo perdiste? De ser así, no te preocupes, pues aquí te contamos todos los detalles sobre la nueva generación de soluciones desarrolladas con Gemini, las cuales están diseñadas para ayudar a empresas, sin importar su tamaño.

La inteligencia artificial está pasando de ser una promesa a una realidad cotidiana, lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas. En GML, Google mostró cómo Gemini se está convirtiendo en el motor que impulsa nuevas formas para que las marcas potencien el descubrimiento, la creatividad, el comercio y la medición. Desde transformar la IA en un socio estratégico para los profesionales del marketing, hasta potenciar la creatividad humana, proporcionar información más clara sobre el rendimiento de las inversiones en marketing y ampliar las capacidades de comercio basado en agentes para los minoristas, Gemini se está convirtiendo a la IA de una herramienta operativa a un motor de crecimiento inteligente.

A continuación, se presentan los anuncios clave durante GML 2026:

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Presentamos la próxima generación de anuncios en la Búsqueda

Cada vez más personas acuden a Google para hacer preguntas de distinta índole, y la búsqueda se está convirtiendo en una herramienta aún más completa para el descubrimiento y la toma de decisiones gracias a la IA generativa. Google está reinventando la publicidad para esta nueva era, con el fin de responder a las necesidades de los consumidores, inspirando al mismo tiempo.

Mientras Google continúa probando anuncios en modo IA en Estados Unidos, está introduciendo dos nuevos formatos de anuncios diseñados para ser más útiles y contextualizados. Ambos formatos incluyen una explicación independiente basada en inteligencia artificial que evalúa la información sobre un producto o servicio, utilizando modelos Gemini.

Con los anuncios de descubrimiento conversacional en modo IA, los modelos de Gemini toman el contexto profundo de la pregunta del usuario y generan un anuncio personalizado de una empresa que ofrece una solución, destacando características relevantes específicas. El segundo formato aparece cuando el modo IA crea una lista de recomendaciones. Un anunciante puede aparecer como recomendación destacada en las respuestas resaltadas. Esto solo ocurre si la recomendación es de alta calidad y relevante para la búsqueda. Estas funciones se están probando actualmente en Estados Unidos en inglés, y los anuncios dentro del modo IA seguirán estando claramente etiquetados como patrocinados.

Google también lanzó un programa piloto de Ofertas Directas en Estados Unidos en enero y ahora las está ampliando con dos nuevas funciones: la agrupación de promociones y nuevas ofertas de viajes. Ahora las marcas pueden subir promociones como descuentos, sorteos y cupones locales, y Gemini las combinará para presentar la oferta más atractiva. Próximamente, la herramienta también incluirá ofertas de reserva de hoteles de socios de viajes como Booking y Expedia en los Estados Unidos, directamente en la planificación de viajes asistida por IA del usuario.

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También, se introducen dos nuevos formatos de anuncios creados con Gemini en la página de resultados de búsqueda. En Estados Unidos, los anuncios de compras impulsados por IA muestran anuncios relevantes junto con una explicación basada en IA sobre por qué podría ser la opción correcta, anticipándose a necesidades específicas incluso antes de que la persona las pregunte. Business Agent for Leads, creado con Gemini, coloca a un agente de marca directamente dentro del anuncio, lo que permite al comprador conversar con un agente capacitado en el sitio web del anunciante. Esto ayuda a convertir una interacción útil en un cliente potencial valioso.

Nuevas herramientas creativas, campañas impulsadas por IA y medición avanzada

Google está actualizando Asset Studio, plataforma creativa impulsada por IA, para facilitar aún más la creación de recursos necesarios para mejorar el rendimiento en Google y YouTube. Ahora los usuarios pueden generar anuncios atractivos y fieles a la marca simplemente insertando una descripción en lenguaje cotidiano. Dado que Asset Studio está integrado directamente en Google Ads, la herramienta ya conoce el rendimiento de campañas anteriores y los objetivos comerciales. Pero ahora, puede incorporar mucha más información, lo que permite a los usuarios subir informes de marketing completos, imágenes de referencia, directrices de marca y mucho más. Posteriormente, la IA de Google utilizará estas nuevas importaciones para generar y perfeccionar recursos personalizados de texto, imagen y vídeo, adaptados a la visión exacta del usuario. Cuando los recursos creativos estén listos, se pueden probar con un solo clic mediante la prueba A/B de 1 clic para encontrar el que mejor funcione. Estas funciones estarán disponibles a nivel mundial y en inglés.

Las campañas impulsadas por IA ayudan a los profesionales del marketing a mantenerse al día con las nuevas formas en que las personas buscan y descubren productos en la Búsqueda, YouTube y otros medios. Disponibles a nivel mundial, las capacidades de generación de demanda se están expandiendo a nuevas superficies y adquiriendo nuevas funciones. Con un nuevo catálogo de Google Maps, Demand Gen conecta a las marcas con personas que exploran sus áreas locales en momentos clave de descubrimiento y consideración. Google también está lanzando la posibilidad de integrar videos de productos de Merchant Center directamente en las campañas de generación de demanda para ayudar a los minoristas a dar vida a sus productos a gran escala.

Tener una visión clara del rendimiento en todos los canales permite tomar decisiones de inversión más inteligentes. Por ejemplo, Meridian, el modelo de marketing mix de código abierto de Google, se integrará ahora directamente en Google Analytics 360 para ayudar a las empresas de todo el mundo a analizar datos multicanal y de primera mano en un solo lugar. Google también está lanzando la función de Conversiones Futuras Cualificadas para ayudar a los profesionales del marketing a medir qué sucede mucho después de que alguien vea su anuncio por primera vez.

Nuevos agentes de IA

Desarrolladas con Gemini, las herramientas de publicidad y comercio de Google están pasando de la automatización del marketing a la inteligencia de marketing, convirtiéndose en socios estratégicos para las empresas. La nueva herramienta Ask Advisor funciona con las herramientas integradas de Google (Google Ads, Google Analytics, Google Marketing Platform y próximamente Merchant Center) para ofrecer recomendaciones personalizadas y proactivas que ahorran tiempo a los profesionales del marketing y les ayudan a alcanzar sus objetivos comerciales. Ask Advisor está disponible actualmente en versión beta para cuentas en inglés y se irán incorporando nuevas funciones en los próximos meses.

A principios de este año, Google anunció el Protocolo de Comercio Universal (UCP) y lo desarrolló en colaboración con socios líderes en todo el ecosistema minorista. UCP resuelve el desafío fundamental de escalar el comercio basado en agentes a través de toda la web, al permitir que los agentes se conecten a los sistemas empresariales de forma segura y sin interrupciones. UCP se está expandiendo a otros sectores y aportando nuevas funcionalidades a los minoristas en Google. Partiendo de la experiencia de compra de un solo artículo, que permite a los clientes comprar productos en Google sin salir del chat, la plataforma UCP está evolucionando y ahora permite a los compradores adquirir varios productos de una misma empresa a la vez. Próximamente, los compradores también tendrán la opción de transferir artículos de Google al sitio web del vendedor para completar la transacción. Estas funciones se lanzarán inicialmente en Estados Unidos, en inglés, a través de distribuidores seleccionados.

Próximamente, el proceso de pago integrado en los anuncios de Shopping de YouTube, impulsado por UCP, facilitará la compra de productos al instante. En los próximos meses, las experiencias de Google basadas en UCP también se extenderán a Canadá y Australia, y más adelante al Reino Unido. Además, en los próximos meses, UCP se expandirá a nuevas categorías, como la reserva de hoteles y la entrega de comida a domicilio.

La gente está usando el modo IA y Gemini para comprar más que nunca, así que para ayudar a los comerciantes a ser descubiertos en estos momentos, Google está implementando la herramienta de información sobre el rendimiento de la IA en Merchant Center en los próximos meses en Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Esta nueva herramienta ayuda a las marcas a comparar su cuota de voz con marcas similares en todos los recorridos de compra, desde el modo IA, las Vistas generales de IA y la aplicación Gemini. Google también lanzó atributos conversacionales a nivel mundial que permiten a los comerciantes actualizar las descripciones de sus productos para reflejar la forma más conversacional en que la gente busca.