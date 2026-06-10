Google lleva Gemini a Chrome en Latinoamérica con nuevas funciones impulsadas por IA

¿Eres de los que pasa las 24 horas del día frente a una computadora en el navegador, ya sea para trabajar, estudiar e incluso divertirse? De ser así, te tenemos noticias, pues sabemos que en ocasiones, las tareas como leer un extenso artículo o simplemente buscar información en la red, pueden convertirse en una misión casi imposible por el tiempo que demandan.

Por eso Google ha reinventado Chrome con IA integrada para ayudar a las personas a encontrar y comprender información de manera más simple. Hoy, muchas de las funciones de IA más recientes de Chrome , incluyendo Gemini en Chrome, a Latinoamérica.

Impulsadas por nuestras capacidades de IA más recientes (Gemini 3.1), estas mejoras del navegador estarán disponibles inicialmente en escritorio y dispositivos iOS. En Android, puedes activar Gemini mientras usas Chrome y otras aplicaciones manteniendo presionado el botón de encendido.

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Estas son algunas de las funciones que puedes esperar:

Interactúa con contenido web sin cambiar de pestaña

Ya sea que necesites resumir un artículo complejo o encontrar inspiración para una nueva idea, ahora puedes hacerlo sin perder el contexto de lo que estás viendo en la web. Con el panel lateral de Chrome, puedes realizar varias tareas al mismo tiempo y obtener ayuda instantánea para lo que estés haciendo, sin necesidad de cambiar de pestaña. Solo tienes que hacer clic en el ícono ubicado en la esquina superior derecha de tu pestaña actual y comenzar a conversar con tu asistente de navegación personalizado.

(Image credit: Google)

Las nuevas capacidades de IA de Chrome pueden ayudarte a resumir contenido extenso, realizar tareas como crear un cuestionario para prepararte para un examen, responder preguntas como "¿de qué manera puedo hacer esta receta vegana?" e incluso recordar páginas que visitaste anteriormente para que finalmente puedas cerrar esas pestañas que dejaste abiertas para más tarde.

Obtén lo mejor de Google con integraciones innovadoras

Al conectar tus herramientas de trabajo dentro del navegador —como Gmail, Maps, Calendar, YouTube y más— Chrome te ayuda a actuar sobre la información en el momento en que la encuentras. Puedes programar reuniones en Calendar, consultar detalles de ubicaciones en Maps y hacer preguntas sobre videos de YouTube de manera sencilla.

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(Image credit: Google)

La integración con Gmail incluso te permite redactar y enviar correos electrónicos sin abandonar la página en la que estás trabajando. Solo abre el panel lateral y pídele que envíe un correo. Una vez generado, podrás realizar las ediciones necesarias y enviarlo con un solo clic.

Gemini en Chrome también puede recordar el contexto de conversaciones anteriores. Además, con Inteligencia Personal, puedes conectar Gmail, Fotos, YouTube y el Buscador para obtener respuestas personalizadas según lo que estés buscando en la web.

Haz más en menos tiempo entre múltiples pestañas

Gemini en Chrome puede trabajar con varias pestañas abiertas al mismo tiempo, lo que facilita comparar información y consolidarla en una sola vista. ¿Estás organizando una actividad de integración para tu equipo? Chrome puede reunir toda tu investigación para ayudarte a planificar la actividad ideal. ¿Estás comparando opciones de proteína vegana? También puede crear una tabla con los detalles más importantes de distintos productos en diferentes sitios web, haciendo que la comparación sea mucho más simple.

(Image credit: Google)

Transforma imágenes en la web con Nano Banana

También hemos integrado Nano Banana 2 directamente en Chrome para que puedas transformar imágenes al instante. Solo necesitas escribir un prompt en el panel lateral explicando lo que quieres hacer. Nano Banana 2 se encargará del resto, transformando la imagen sin necesidad de subir archivos ni abrir una nueva pestaña. Por ejemplo, puedes convertirte en tu propio diseñador de interiores y probar distintas combinaciones de muebles antes de realizar una compra.

Mantente seguro con la seguridad integrada de Chrome

Estas nuevas capacidades fueron diseñadas para mantenerte siempre en control y se desarrollaron con la seguridad como prioridad desde el primer momento. Hemos entrenado nuestros modelos para reconocer amenazas conocidas, como los intentos de inyección de prompts , con el fin de ayudarte a navegar de forma segura.

También incorporamos medidas de protección que solicitan confirmación antes de realizar determinadas acciones sensibles, como enviar un correo electrónico o agregar un evento a tu calendario. Para validar la seguridad de las defensas multicapa de Chrome, utilizamos pruebas automatizadas continuas que fortalecen nuestras protecciones, mientras que las actualizaciones automáticas de Chrome nos permiten implementar correcciones rápidamente frente a nuevas amenazas.

Estas son solo algunas de las nuevas capacidades que representan el próximo capítulo de Chrome para hacer que la web sea más accesible y útil para todos en Latinoamérica. A lo largo del año seguiremos incorporando nuevas funciones y ampliando la disponibilidad a más regiones e idiomas. Mantente atento a las novedades.