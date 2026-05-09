Google lleva el probador virtual a México con Try On impulsado por IA

Ya sea que estés buscando un suéter acogedor, un look fresco para una escapada de fin de semana o la ropa perfecta para una entrevista de trabajo, imaginar cómo te verías cuando compras en línea puede ser un desafío. Pero ahora lo hacemos más fácil con Try On de Google, herramienta ya disponible en México, para ayudarte a comprar con más confianza la prenda que quieres.

Hoy ampliamos de forma progresiva y escalada el acceso a nuestra herramienta de prueba de ropa en México. Esta función hace que la experiencia de compra en línea sea más personal, permitiéndote probar virtualmente la ropa, simplemente cargando una foto. La herramienta te permite probarte tops, pantalones, vestidos y zapatos.

Tecnología impulsada por IA

Try On funciona con un modelo de generación de imágenes personalizado para la moda, que entiende el cuerpo humano y los matices de la ropa, como la forma en que los diferentes materiales se pliegan, se estiran y se adaptan a diferentes cuerpos. La herramienta conserva estos detalles cuando se aplican las prendas a las poses de tus fotos, por lo que el resultado te permite ver cómo luciría una prenda de ropa en ti, en lugar de ver solo una imagen fija o en un modelo.

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Try On te permite comprar entre miles de millones de artículos de ropa que se encuentran disponibles en el inventario de Shopping, servicio que muestra los productos de anunciantes y vendedores que deciden mostrar su artículo, ya sea en el Buscador, Google Shopping e incluso en los resultados de productos de Google Imágenes.

¿Cómo funciona Try On?

Para comenzar, ve a la pestaña de Shopping y toca cualquier listado de productos en Google o cualquier resultado de producto de ropa en Google Imágenes y da clic en el ícono "Pruébalo". Después, sube una foto tuya de cuerpo completo y en unos instantes, la IA generará una imagen de cómo se vería esa prenda en ti. Ahora podrás probar tantos outfits como desees, experimentando con diferentes colores, nuevos estilos y tendencias modernas.

También puedes guardar tus looks favoritos e incluso compartirlos con tus amigos. Si te gusta el atuendo, puedes dar clic en el botón de compra y serás redirigido al sitio web del comerciante para completar la transacción.

Cuando te pruebas ropa en una tienda, puedes saber fácilmente si es adecuada para ti. Esta sensación debería poderse experimentar también al comprar ropa en línea. Ahora con la función Try On de Google esto será posible, llevando la experiencia del probador a tu pantalla.