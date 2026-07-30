Google Earth ahora usa IA para transformar cualquier lugar del mundo

¿Es posible ver cómo se veía Pompeya hace 2,000 años? Hoy es posible gracias a Google Earth.

Pero eso no es todo, ya que también podrías descubrir cómo quedaría tu casa frente a un lago o cómo podría verse tu ciudad en el futuro.

Así como lo lees, Google Earth ahora permite generar imágenes con Nano Banana 2 a partir de sus imágenes satelitales, aéreas y 3D: solo tienes que elegir un lugar, tocar "crear imagen" y contarle a la inteligencia artificial (IA) qué quieres ver.

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Y algunas ideas de todo lo que puedes hacer ahora en Google Earth

🏛️ Viaja al pasado . Convierte las ruinas actuales de Machu Picchu en una recreación de cómo se veía la ciudad durante el apogeo del Imperio Inca.

. Convierte las ruinas actuales de Machu Picchu en una recreación de cómo se veía la ciudad durante el apogeo del Imperio Inca. 🏡 Haz realidad una idea . Imagina una casa, un parque o un proyecto que siempre soñaste y visualiza cómo quedaría integrado en el paisaje real.

. Imagina una casa, un parque o un proyecto que siempre soñaste y visualiza cómo quedaría integrado en el paisaje real. 🔎 Explora y aprende . Pídele que transforme un lugar en una infografía con datos históricos mientras recorres el mundo desde Google Earth.

. Pídele que transforme un lugar en una infografía con datos históricos mientras recorres el mundo desde Google Earth. 🚀 O simplemente deja volar la imaginación. Transforma cualquier lugar y descubre cómo podría verse en el futuro: desde edificios y paisajes hasta ciudades completamente reinventadas.

Es importante mencionar que la función ya está disponible en todo el mundo en el sitio web de Google Earth .