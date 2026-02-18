Esto es lo que necesitas conocer sobre Lyria 3, el nuevo modelo de música generativa de Google DeepMind

¡Es oficial! Google anunció la versión beta de Lyria 3, el nuevo modelo de música generativa de Google DeepMind, disponible en la aplicación de Gemini.

Con esta nueva función, los usuarios pueden crear pistas musicales originales de 30 segundos a partir de una simple descripción de texto, o incluso subir una foto o video para generar una canción inspirada en ese contenido. Lyria 3 permite mayor control creativo sobre estilo, voces y tempo, además de generar letras automáticamente cuando el usuario lo solicita.

Las canciones incluyen marca de agua digital Synth ID para identificar contenido generado por IA y ahora Gemini también incorpora capacidades de verificación de audio, permitiendo comprobar si un archivo fue creado con IA de Google.

La tecnología también estará disponible para creadores a través de Dream Track en YouTube, impulsando nuevas posibilidades creativas en Shorts.

Lyria 3 está disponible para usuarios mayores de 18 años en varios idiomas, con límites ampliados para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra.