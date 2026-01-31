¿Estamos limpiando bien? Dyson revela los errores más comunes al trapear

¿Alguna vez te has preguntado si limpias correctamente tu hogar? De ser así, aquí podrías terminar con tus dudas.

Un reciente análisis basado en el Estudio Global de Limpieza Húmeda de Dyson revela que, aunque los pisos se limpian con frecuencia, muchos métodos tradicionales podrían estar redistribuyendo la suciedad en lugar de eliminarla por completo.

Tip #1: Aspirar antes de trapear sí hace la diferencia

Aunque el 93% de las personas tiene pisos duros en casa, solo el 48% utiliza máquinas de limpieza húmeda como parte de su rutina. De acuerdo con Dyson, aspirar sigue siendo el primer paso clave para una limpieza profunda.

“Después de más de 20 años investigando el polvo microscópico, sabemos que aspirar es la forma más eficaz de eliminar partículas finas. La limpieza húmeda es fundamental, pero funciona mejor cuando se utiliza para tratar manchas secas o adheridas que necesitan rehidratarse”, explica Matthew Lee, Científico Senior de Investigación en Dyson.

México y la limpieza húmeda: frecuencia alta, métodos tradicionales

México destaca a nivel global por la frecuencia con la que se limpian los pisos en húmedo. 8 de cada 10 personas utilizan trapeador como herramienta principal, una cifra considerablemente mayor que en otros mercados. Esto se explica, en parte, por el tipo de superficies predominantes en los hogares mexicanos:

96% tiene pisos duros

63% loseta o cerámica

26% concreto pulido

9% piedra

Solo 6% alfombras o tapetes

Además, el 61% de los mexicanos limpia sus pisos en húmedo de manera regular, no solo cuando hay suciedad visible. En hogares con mascotas, esta práctica aumenta aún más: 66% limpia siempre o la mayor parte del tiempo, frente al 53% de quienes no tienen animales.

Tip #2: El agua sucia no limpia

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que las herramientas tradicionales pueden dejar una película invisible de suciedad.

“Cuando se limpia con trapeadores tradicionales, es común que el agua sucia se arrastre por el piso. Si los residuos no se levantan y separan correctamente, simplemente se redistribuyen”, señala Ketan Patel, Gerente Senior de Diseño en Dyson.

En México, el 56% cambia el agua después de cada habitación, una práctica más higiénica que en EE.UU. y Canadá, donde solo un tercio lo hace y muchas personas nunca cambian el agua durante toda la limpieza.

Tip #3: El aroma no siempre es señal de limpieza

En América, la razón principal para usar productos de limpieza húmeda es el aroma agradable que dejan. México lidera esta preferencia: 6 de cada 10 personas consideran el olor como el principal indicador de limpieza, aunque esto no siempre se traduce en una eliminación real de residuos.

Frustraciones comunes al limpiar pisos

El estudio también identificó los retos más frecuentes al limpiar pisos duros:

1 de cada 3 personas dice que sus herramientas no limpian bien las orillas

1 de cada 4 considera que el mantenimiento es demasiado tardado

1 de cada 4 se queja de baterías con poca duración

1 de cada 4 afirma que las manchas difíciles no se eliminan por completo

En México, la mayor frustración no es el tiempo, sino la frecuencia con la que se debe limpiar para sentir el piso realmente higiénico.

De la rutina al resultado: tecnología pensada para limpiar mejor

(Image credit: Dyson)

Con base en estos hallazgos, Dyson ha desarrollado soluciones que combinan hidratación controlada, agitación y separación de residuos, evitando volver a ensuciar el piso durante la limpieza.

Dyson WashG1

Diseñada para limpiar polvo y suciedad como una aspiradora², es una de las limpiadoras de pisos más higiénicas del mercado³. No utiliza filtros húmedos ni genera emisiones de escape, ayudando a prevenir la acumulación de olores y bacterias. Su sistema permite recoger y separar residuos húmedos y secos, incluido el cabello.

Dyson V15s Detect Submarine

Una solución inalámbrica todo en uno que combina:

Tecnología de iluminación Fluffy Optic para revelar polvo invisible

Cabezal Digital Motorbar con sistema anti-enredos

Cabezal húmedo Dyson Submarine™ para eliminar derrames y manchas difíciles

Impulsada por el motor Dyson Hyperdymium, ofrece succión potente y una limpieza integral para los hogares modernos.