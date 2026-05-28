El Mundial 2026 contará por primera vez con salas de inclusión sensorial en sus estadios

¡Es oficial! La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera en incluir un programa de inclusión sensorial, esto gracias a una alianza estratégica entre Hisense, patrocinador oficial del torneo por tercera vez consecutiva, la FIFA y KultureCity.

A través de esta iniciativa, los 16 estadios anfitriones en Estados Unidos, Canadá y México contarán con salas sensoriales dedicadas y equipadas con la tecnología avanzada de visualización Hisense. Estos espacios, están diseñados especificamente para los aficionados que experimentan sobrecarga sensorial —incluyendo a personas con autismo, Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), demencia, ansiedad y otras condiciones—, proporcionando entrenos calmados y seguros para regular su experiencia sin perderse la pasión del día del partido.

Ampliando el acceso al juego

Estudios recientes indican que entre el 5% y el 16.5% de la población mundial vive con desafíos en el procesamiento sensorial. Para estos aficionados, la intensidad de los eventos deportivos en vivo — el rugido de la afición, las celebraciones inesperadas y el movimiento constante— puede hacer que asistir al estadio sea una experiencia abrumadora o inalcanzable. Esta iniciativa busca cambiar esa realidad, asegurando que el fútbol sea un deporte verdaderamente para todos

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Infraestructura de inclusión sensorial en las 16 sedes:

La estrategia se centra en dos pilares fundamentales: Salas sensoriales en cada estadio: Cada una de las 16 sedes incluirá un espacio exclusivo de tranquilidad donde los aficionados podrán alejarse de la intensidad del partido para regular su experiencia sensorial. Estas salas contarán con iluminación atenuada, aislamiento acústico, asientos cómodos, herramientas táctiles y pantallas Hisense con contenidos visuales relajantes. La avanzada tecnología de pantallas de Hisense ofrece imágenes claras y equilibradas, diseñadas específicamente para apoyar la relajación y la regulación sensorial. Acceso a boletos: En colaboración con KultureCity, Hisense donará boletos de cortesía en cada Ciudad Sede a familias con necesidades sensoriales que, de otro modo, no habrían podido asistir al torneo.



Un torneo más inclusivo y humano

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA —que en 2026 celebrará 104 partidos a lo largo de 39 días— cada estadio incluirá espacios dedicados a la inclusión sensorial y la accesibilidad. Esto marca una evolución crucial en la forma en que los grandes eventos de entretenimiento atienden a audiencias diversas.

"En Hisense México tenemos una promesa muy clara: democratizar la alta tecnología para que deje de ser un privilegio de unos cuantos y se convierta en una experiencia compartida en cada hogar mexicano. Ser patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA™ por tercera ocasión consecutiva va más allá de colocar nuestra marca en la cancha; se trata de usar nuestra ingeniería de visualización en grandes formatos para conectar emocionalmente con la afición. Esta alianza con KultureCity demuestra que la verdadera innovación es aquella que incluye, que cuida el confort visual de las personas y que permite que todos, sin excepción, vivan la 'Emoción en Primera Fila' de este evento histórico". Destacó Antonio Hidalgo, Director General de Hisense México & Marketing Head para la Región de Américas