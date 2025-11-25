Dyson V16 Submarine: La solución 3 en 1 que aspira, lava y comprime finalmente llega a México

¿Te has dado cuenta de que durante el invierno suele acumularse más el polvo en tu hogar? Esto es debido a que normalmente por las bajas temperaturas y ventanas cerradas en la temporada provocan una mayor acumulación de polvo, alérgenos y partículas finas.

Lo que provoca la exposición a elementos como ácaros, caspa de mascotas y contaminantes invisibles que pueden afectar la salud respiratoria.

Pensando en crear espacios interiores más saludables, Dyson presenta en México sus nuevas aspiradoras sin cable Dyson V16 Piston Animal y Dyson V16 Piston Animal Submarine, diseñadas con tecnología inteligente, potencia superior y sistemas antienredos para una limpieza profunda, eficiente e higiénica durante la temporada invernal.

Invierno: cuando más contaminantes respiras en casa

En esta temporada pasamos hasta el 80% del tiempo en interiores, lo que incrementa la exposición a polvo fino y partículas microscópicas que se acumulan en pisos, tapicerías, colchones y rincones.

Dyson responde a esta problemática con soluciones pensadas para eliminar incluso lo que no se ve, ayudando a mantener un ambiente más limpio, controlado y saludable durante todo el invierno.

Dyson V16 Piston Animal Submarine

La solución más completa para limpiar, lavar y mantener tu hogar saludable.

Este modelo combina potencia, versatilidad e inteligencia para enfrentar desde polvo fino y cabello largo hasta manchas y derrames. Su motor Hyperdymium de 900 W y hasta 315 AW de succión la convierten en la aspiradora sin cable antienredos más potente de Dyson.

Ideal para invierno gracias a:

Láser que revela polvo invisible, especialmente útil cuando la luz natural disminuye.

Cabezal All Floor Cones Sense, que detecta el tipo de piso y ajusta automáticamente la potencia.

Sistema CleanCompaktor, que comprime la suciedad y almacena hasta 30 días de residuos, reduciendo el contacto con alérgenos.

Tecnología Submarine 2.0 para limpieza en húmedo, eliminando manchas sin esparcir suciedad.

Hasta 70 minutos de autonomía.

Conectividad Bluetooth y compatibilidad con la app MyDyson para monitoreo y mantenimiento inteligente.

Es ideal para hogares con mascotas, familias y espacios donde se busca controlar polvo, humedad y alérgenos en una de las temporadas más críticas del año.

Dyson V16 Piston Animal

Potencia sin enredos para una limpieza profunda diaria.

Pensada para quienes buscan máximo rendimiento en todo tipo de superficies, la V16 Piston Animal combina el mismo motor Hyperdymium de 900 W, 315 AW de succión y el cabezal All Floor Cones Sense, garantizando potencia constante sin obstrucciones.

Destaca en invierno por:

Eliminar eficazmente el polvo fino que se acumula en alfombras y pisos fríos.

Su tecnología antienredos, ideal para hogares con cabello largo o mascotas.

Herramientas especializadas para rincones, tapicería, colchones y espacios de difícil acceso.

Sistema CleanCompaktor, que reduce la frecuencia de vaciado y mejora la higiene.

Una solución potente, práctica y eficiente para mantener el hogar limpio sin complicaciones.

Regalos que cuidan la salud del hogar

En una temporada donde los resfriados aumentan y el tiempo en casa se multiplica, regalar tecnología que contribuya a un ambiente más limpio y saludable se vuelve una opción con mayor valor.

Las Dyson V16 Piston Animal y V16 Piston Animal Submarine se posicionan como regalos de alto impacto para familias, amantes de la tecnología, dueños de mascotas y personas que buscan transformar su hogar en un espacio más saludable durante todo el invierno.

No olvides que puedes visitar el sitio web oficial para conocer la nueva V16 Piston Animal y la V16 Piston Animal Submarine y adquirirlas hoy mismo.