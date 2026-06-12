Dreame va más allá de las aspiradoras y apuesta por un ecosistema inteligente completo

CES 2026 estuvo lleno de sorpresas, desde novedades de inteligencia artificial, hasta robots autónomos, sin embargo, entre todas las innovaciones, una marca logró robarse nuestra atención, hablamos de Dreame, ¿la razón? Muy sencillo, su ambición de pasar de aspiradoras y gadgets de belleza a ofrecer una solución integral con televisores, cámaras de acción, luces inteligentes, anillos, línea blanca, cámaras de seguridad y mucho más.

En nuestra visita a la feria de tecnología más importante del mundo, tuvimos la oportunidad de visitar los dos booths gigantescos de Dreame, uno en el Centro de Convenciones y otro en el Venetian.

Por si fuera poco, nuestros amigos de Geekzilla.Tech realizaron una entrevista con Vicky Xu, que dirige la unidad de aspiradoras wet & dry, en la que pudimos conocer más detalles del enfoque de la marca, así como próximos productos. A continuación te compartimos los detalles:

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Geekzilla.Tech: ¿Las aspiradoras wet & dry de Dreame están pensadas para un público específico?

Vicky: No. La respuesta fue contundente: estos productos están diseñados para que cualquier persona pueda incorporarlos a su hogar. La meta es hacer más sencillas las tareas de limpieza y ayudar a mantener los espacios más limpios con menos esfuerzo.

G: ¿Qué diferencia a las aspiradoras wet & dry de Dreame frente a otras opciones del mercado?

V: La clave está en ofrecer una solución que realmente cumpla lo que promete. Estas aspiradoras combinan potencia y versatilidad para limpiar suciedad seca y derrames líquidos en una sola pasada, además de contar con una ingeniería enfocada en evitar fugas y mantener un rendimiento consistente.

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G: ¿Cómo trabaja Dreame para que sus productos sean fáciles de usar?

V: La compañía prioriza interfaces intuitivas, accesorios fáciles de instalar y retirar, así como procesos de mantenimiento automatizados. También pone especial atención en la ergonomía y en reducir la curva de aprendizaje.

G: ¿Cómo incorpora Dreame las necesidades de los usuarios en el desarrollo de nuevos productos?

V: La marca recopila comentarios de clientes, datos de uso y reportes de servicio para identificar áreas de mejora, como una mayor autonomía, mejor manejo del cabello y sistemas de autolimpieza más eficientes.

G: ¿Hay algún lanzamiento en puerta?

V: Sí. Se destacó la llegada de la nueva aspiradora Aero Pro a México, un modelo que ya está disponible para los consumidores en el país. (La cual recientemente llegó oficialmente e incluso ya está disponible, aquí abajo te dejamos más detalles)

Vicky Xu, Directora de Producto de la categoría Wet & Dry (Image credit: Dreame México)

Aero Pro

La nueva Dreame Aero Pro llega a México con una propuesta enfocada en simplificar la limpieza del hogar. Entre sus principales características destaca la capacidad de aspirar y trapear en una sola pasada, gracias a una potencia de succión de 25 kPa que permite recoger tanto líquidos como residuos secos.

También incorpora un diseño ultradelgado y reclinable a 180°, ideal para limpiar debajo de muebles bajos, además de un sistema TangleCut 2.0 que corta y elimina el cabello y pelo de mascotas para evitar enredos en el rodillo.

La aspiradora utiliza un sistema de doble tanque, que mantiene separadas el agua limpia y el agua sucia para garantizar una limpieza más higiénica. A esto se suma una función de autolimpieza con agua caliente y secado rápido en cinco minutos, reduciendo olores y la acumulación de bacterias.

Por último, ofrece hasta 60 minutos de autonomía y un depósito de agua limpia de 1,000 ml, lo que permite limpiar áreas amplias con menos interrupciones.