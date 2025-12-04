Descubre las nuevas funciones de Android que llegarán muy pronto

Android incorpora una serie de actualizaciones diseñadas para facilitar la comunicación con amigos y familiares, al tiempo que permiten mantener el enfoque en las tareas importantes. Las novedades incluyen herramientas más expresivas, mejoras en privacidad y funciones que brindan contexto adicional durante las interacciones.

Subtítulos Expresivos: emoción en tiempo real

Los Subtítulos Expresivos en Android generan subtítulos en videos en vivo que transmiten la intensidad completa del mensaje, incluso con sonidos ambientales como [aplausos y vítores]. Ahora también indican emociones como [alegre] o [triste], permitiendo comprender el contexto de historias, transmisiones o mensajes de video incluso con el sonido desactivado.

Más formas de expresarse con Emoji Kitchen

Las nuevas combinaciones de stickers de Emoji Kitchen permiten enviar emociones más fuertes y festivas desde Gboard. Ya sea para despedir el año o enviar buenos deseos navideños, los usuarios cuentan con nuevos emojis fusionados que facilitan expresarse de manera creativa en cada conversación.

Llamadas marcadas como “urgentes”

Próximamente en versión beta para la app Teléfono de Google, la función “Call Reason” permitirá indicar que una llamada es urgente. Esta etiqueta aparecerá en la pantalla del contacto y, si no es atendida, continuará visible en el historial para asegurar un seguimiento rápido.

Mayor control frente a chats grupales no deseados

Mensajes de Google detectará y advertirá sobre invitaciones provenientes de números desconocidos. Con un solo toque, será posible abandonar el grupo, bloquear el número y reportarlo como spam, garantizando una experiencia más segura desde el primer momento.

Prevención de estafas con Circle to Search

Circle to Search permitirá identificar posibles fraudes directamente en la pantalla. Con una visión general impulsada por IA y basada en información de la web, los usuarios podrán verificar contenido sospechoso y recibir recomendaciones sobre acciones a seguir cuando se detecten riesgos.

Pestañas fijadas en Chrome para mantener el ritmo

Las páginas importantes podrán fijarse en Chrome para Android, como ocurre en su versión de escritorio. Esto facilitará retomar lecturas, investigaciones o cualquier contenido clave sin perderlo al cerrar el navegador.