Dell PowerEdge XR8720t: la primera solución de servidor único para Cloud RAN llega en 2026

Dell presentó el nuevo servidor Dell PowerEdge XR8720t, una solución creada para revolucionar la infraestructura en el borde y en entornos de telecomunicaciones, al proporcionar mayor potencia de procesamiento y capacidades de conectividad avanzadas, ideales para despliegues de Open RAN y Cloud RAN.

Por qué es importante:

Tradicionalmente, la necesidad de utilizar múltiples servidores ha dificultado la adopción de Cloud RAN y de la computación de borde avanzada, imponiendo a las organizaciones costos más altos, complejidad operativa, desafíos de espacio y un mayor consumo de energía. Las ineficiencias y las limitaciones de escalabilidad dificultan satisfacer las necesidades de rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de próxima generación.

El Dell PowerEdge XR8720t elimina estas barreras al ser la primera solución de un solo servidor para Cloud RAN, simplificando la infraestructura, aumentando el rendimiento y la eficiencia, y reduciendo significativamente el costo total de propiedad en las implementaciones modernas de red y de borde.

Una nueva era para la infraestructura de telecomunicaciones y de borde

El trineo de cómputo PowerEdge XR8720t se integra perfectamente con la plataforma Dell PowerEdge XR8000 y ha sido desarrollado para hacer frente a los desafíos de rendimiento que históricamente han dificultado la adopción de infraestructura en entornos complejos. Con una mayor potencia de procesamiento y más conectividad, el servidor ofrece un soporte robusto para aplicaciones de alta demanda, simplificando las implementaciones y reduciendo los costos operativos.

Rendimiento y escalabilidad excepcionales: Elimina las diferencias de rendimiento entre las arquitecturas Cloud RAN y RAN tradicional, ofreciendo más del doble de la potencia de procesamiento en comparación con la generación anterior, con soporte para hasta 72 núcleos y 24 puertos de conectividad SFP28 en una configuración compacta de 2U. La consolidación en un único servidor para Cloud RAN y Open RAN reduce el tiempo de implementación, la complejidad operativa y las demandas de mantenimiento en comparación con arquitecturas de múltiples servidores.

Este servidor facilita a los operadores de telecomunicaciones el soporte a aplicaciones que requieren un alto rendimiento, la reducción de costos operativos y la aplicación de la IA en el borde. Entidades de sectores como telecomunicaciones, comercio minorista, defensa y manufactura pueden utilizarlo para impulsar la IA, el ML y las cargas de trabajo de alta demanda en computación, además de tareas críticas que requieren una sincronización avanzada.

Perspectivas:

El Dell PowerEdge XR8720t representa un avance significativo en la innovación de la infraestructura de telecomunicaciones y de borde. Como la primera plataforma de su tipo, ha sido diseñada para satisfacer las rigurosas demandas de las implementaciones de Open RAN y Cloud RAN, al mismo tiempo que ofrece un rendimiento y una escalabilidad excepcionales para las cargas de trabajo de borde. Esta innovación permite a las organizaciones consolidar cargas de trabajo que antes requerían múltiples sistemas, simplificando la infraestructura y abriendo el camino hacia redes más potentes, eficientes y preparadas para la IA.

Disponibilidad

El Dell PowerEdge XR8720t estará disponible a nivel mundial en el primer trimestre de 2026.