Intel presenta Xeon 6+ y refuerza el papel de la CPU en la era de la IA agéntica

¡Es oficial! Intel anunció importantes avances para el centro de datos, donde destacan sus nuevos procesadores Intel Xeon 6+, un portafolio ampliado de Ethernet de la serie 800 con las controladoras, pero eso no es todo, pues también presentó adaptadores de red Ethernet E835, además, actualizaciones sobre Crescent Island.

En conjunto, estos desarrollos destacan un claro cambio en la industria: a medida que la IA se vuelve más agéntica, la CPU resurge como el centro de la infraestructura moderna de IA. Con Xeon sirviendo como plano de control, Intel está adoptando un enfoque a nivel de sistema para el rendimiento y la eficiencia a escala, ofreciendo plataformas diseñadas para cargas de trabajo de IA cada vez más agénticas, donde la orquestación, el movimiento de datos y la inferencia sostenida son críticos en los entornos de centro de datos y red.

"La IA no escala como una colección de partes, escala como un sistema coordinado", mencionó Kevork Kechichan, vicepresidente ejecutivo y director general del Grupo de Centros de Datos de Intel. "A medida que la IA se vuelve más agéntica, las limitaciones se trasladan a la orquestación, la concurrencia y el movimiento de datos. Ese cambio refuerza una realidad fundamental: la CPU sigue siendo el plano de control de la infraestructura moderna de IA. Con Xeon 6+ y Ethernet E835, estamos integrando estrechamente el cómputo y las redes para reducir los cuellos de botella y permitir un escalado eficiente y seguro de los flujos de trabajo agénticos del mundo real".

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Presentamos los procesadores Intel Xeon 6+

Los procesadores Intel Xeon 6+ amplían la familia Xeon 6 con un enfoque en la densidad de rendimiento, la eficiencia energética y la escala operativa para cargas de trabajo nativas de la nube, impulsadas por IA agéntica y cargas intensivas en red. Construido sobre Intel 18A , su primer uso en una CPU diseñada para centro de datos, el Xeon 6+ está diseñado para un rendimiento sostenido bajo las limitantes de energía del mundo real, abordando las demandas de orquestación, concurrencia y movimiento de datos de la emergente IA agéntica.

Optimizado para entornos donde los vatios por rack, el rendimiento por núcleo y la previsibilidad de la latencia son críticos, el Xeon 6+ enfatiza el rendimiento de escalado horizontal (scale-out), dejando espacio para nuevas cargas de trabajo de IA sin requerir rediseños disruptivos del centro de datos.

Puntos destacados:

Hasta 288 núcleos de eficiencia , que ofrecen hasta 2.5 veces más rendimiento¹ en comparación con la generación anterior, y hasta un 45% más de rendimiento por hilo por vatio² frente a la competencia, permitiendo una alta concurrencia y una fuerte capacidad de respuesta para cargas de trabajo nativas de la nube, de telecomunicaciones e impulsadas por IA agéntica.

, que ofrecen hasta 2.5 veces más rendimiento¹ en comparación con la generación anterior, y hasta un 45% más de rendimiento por hilo por vatio² frente a la competencia, permitiendo una alta concurrencia y una fuerte capacidad de respuesta para cargas de trabajo nativas de la nube, de telecomunicaciones e impulsadas por IA agéntica. Memoria DDR5 de 12 canales con ancho de banda escalable para sistemas de alta densidad.

con ancho de banda escalable para sistemas de alta densidad. 96 carriles de PCIe Gen 5 y soporte CXL para acelerar el movimiento de datos a través de infraestructuras heterogéneas.

para acelerar el movimiento de datos a través de infraestructuras heterogéneas. Intel Application Energy Telemetry (AET) permite la telemetría en tiempo real de la energía y la actividad del CPU a nivel de carga de trabajo, mejorando la visibilidad del consumo de energía a partir de los procesadores Intel Xeon 6+.

permite la telemetría en tiempo real de la energía y la actividad del CPU a nivel de carga de trabajo, mejorando la visibilidad del consumo de energía a partir de los procesadores Intel Xeon 6+. Consolidación de servidores de hasta 9 a 1³ , reduciendo la huella y el coste total de propiedad en comparación con la 2ª generación de Intel Xeon.

, reduciendo la huella y el coste total de propiedad en comparación con la 2ª generación de Intel Xeon. Seguridad integrada en el silicio, incluyendo Intel SGX e Intel TDX, para habilitar despliegues confidenciales y multi-inquilino.

Los procesadores Intel Xeon 6+ ya se están probando en infraestructuras de redes de telecomunicaciones y configurando en sistemas de centros de datos con plataformas disponibles en todo el ecosistema. Esto incluye servidores, redes y soluciones integradas ofrecidas y usadas por ASUS, Dell Technologies, Ericsson, GIGABYTE, HPE, Lenovo, Supermicro y otras compañías que desarrollan hoy sobre Xeon 6+.

Este creciente portfolio refleja el enfoque de "sistemas primero" de Intel, el cual ofrece una infraestructura desplegable y disponible desde el primer momento para ejecutar, escalar y orquestar cargas de trabajo de IA cada vez más agénticas en x86. En conjunto con plataformas Xeon complementarias optimizadas tanto para el rendimiento de alta densidad como para el rendimiento de un solo hilo, los clientes y socios de Intel pueden equilibrar la eficiencia y la capacidad de respuesta distribuyendo las cargas de trabajo a través de un ecosistema de hardware y software probado, amplio y maduro.

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Intel Ethernet E835: Redes de alta eficiencia para la infraestructura de próxima generación

A medida que la IA, la nube y las cargas de trabajo distribuidas continúan escalando, las redes se han convertido en un factor determinante para el rendimiento y la eficiencia general de la infraestructura. Los controladores y adaptadores de red Intel Ethernet E835 están diseñados para ofrecer una conectividad de alto rendimiento y de bajo consumo para entornos modernos de centros de datos, empresariales, de edge e IA.

El Intel Ethernet E835 proporciona la escalabilidad y eficiencia necesarias para la infraestructura de próxima generación, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento por vatio líder en la industria. Diseñado para implementaciones densas y virtualizadas, el Intel Ethernet E835 ayuda a reducir el consumo de energía y los costes operativos sin comprometer el rendimiento o la fiabilidad.

Puntos destacados:

Conectividad flexible: Ofrece un rendimiento de 200 GbE con múltiples configuraciones del controlador y adaptador que soportan velocidades de datos de 10GbE a 200GbE. El E835 admite una amplia gama de configuraciones de puerto, incluyendo 2x25GbE, 4x25GbE, 2x100GbE y 1x200GbE, con configuraciones adicionales habilitadas a través de la Herramienta de Configuración de Puertos Ethernet de Intel (EPCT en inglés).

Ofrece un rendimiento de 200 GbE con múltiples configuraciones del controlador y adaptador que soportan velocidades de datos de 10GbE a 200GbE. El E835 admite una amplia gama de configuraciones de puerto, incluyendo 2x25GbE, 4x25GbE, 2x100GbE y 1x200GbE, con configuraciones adicionales habilitadas a través de la Herramienta de Configuración de Puertos Ethernet de Intel (EPCT en inglés). Eficiencia energética líder en la industria: Diseñado para un alto rendimiento por vatio, el adaptador de red Intel E835-CQDA2 ofrece hasta 1.9 veces más rendimiento por vatio que el NVIDIA ConnectX-6 DX (CX614106A) comparable y 1.4 veces más que el Broadcom BCM957508-P2100G, reduciendo el consumo de energía y los costes operativos de los entornos distribuidos modernos.*

Diseñado para un alto rendimiento por vatio, el adaptador de red Intel E835-CQDA2 ofrece hasta 1.9 veces más rendimiento por vatio que el NVIDIA ConnectX-6 DX (CX614106A) comparable y 1.4 veces más que el Broadcom BCM957508-P2100G, reduciendo el consumo de energía y los costes operativos de los entornos distribuidos modernos.* Optimización de red: Implementa RDMA (RoCEv2/iWARP) para reducir el uso de la CPU y maximizar la eficiencia, y la Personalización Dinámica de Dispositivos para agilizar el procesamiento de paquetes y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Implementa RDMA (RoCEv2/iWARP) para reducir el uso de la CPU y maximizar la eficiencia, y la Personalización Dinámica de Dispositivos para agilizar el procesamiento de paquetes y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Seguridad y gestión: Integra una raíz de confianza de hardware y SPDM firmado con capacidad de gestión basada en DMTF para operaciones seguras y deterministas.

Integra una raíz de confianza de hardware y SPDM firmado con capacidad de gestión basada en DMTF para operaciones seguras y deterministas. Amplia compatibilidad: Soporta múltiples sistemas operativos, incluyendo Linux, ESXi y Windows.

Soporta múltiples sistemas operativos, incluyendo Linux, ESXi y Windows. Ciclo de vida de más de 10 años: Construido para fiabilidad y soporte a largo plazo.

Con un amplio respaldo de líderes de la industria, incluyendo Cisco, Dell, HPE, Lenovo y Supermicro, el Intel Ethernet E835 proporciona una arquitectura de red eficiente y fácil de manejar. Desde el entrenamiento de IA hasta los servicios en la nube empresariales, el E835 ofrece la escalabilidad, fiabilidad y las características de alta eficiencia necesarias para la próxima generación de redes.

El precio y la disponibilidad varían según la configuración. Precios recomendados en la página oficial .

Más rendimiento para los servidores de nivel de entrada para PyMEs

Intel también anunció la disponibilidad general de una nueva opción de 12 núcleos en la familia de procesadores Intel Xeon 6300 para servidores de nivel de entrada, que eleva por primera vez el límite de la plataforma más allá de los 8 núcleos. El número de núcleos adicional proporciona mayor potencia de cómputo y flexibilidad para las crecientes cargas de trabajo de las PyMEs, sin requerir un cambio de plataforma.

Disponible hoy a través de los principales fabricantes (OEMs), el procesador Xeon 6300 de 12 núcleos es compatible y reemplazable directamente en los diseños de servidores de nivel de entrada existentes, permitiendo actualizaciones rápidas y rentables.

Crescent Island: Ganando impulso en la inferencia de IA

Para satisfacer las crecientes demandas de la IA agéntica, la capacidad de memoria, el ancho de banda y la eficiencia están emergiendo como diferenciadores críticos junto con el rendimiento. Diseñada específicamente para abordar estas necesidades, la GPU de centro de datos de próxima generación de Intel, con nombre en clave Crescent Island y construida sobre la arquitectura Xe 3P, amplía la probada arquitectura Xe ofreciendo una mayor eficiencia y rendimiento por vatio, a la vez que mantiene una amplia compatibilidad de software para las cargas de trabajo de IA modernas.

Equipada con memoria LPDDR5x, Crescent Island de Intel ofrece hasta 480 GB de capacidad para manejar eficientemente grandes cargas de trabajo intensivas en tokens, reduciendo al mismo tiempo el coste total de propiedad. Su diseño PCIe refrigerado por aire de 350W de bajo consumo permite un escalado altamente eficiente para la IA agéntica con un sólido rendimiento por vatio. Este diseño ofrece el soporte más amplio de tipos de datos, desde FP4 nativo hasta FP64, proporcionando la flexibilidad para ejecutar todas las aplicaciones sin compromiso.

Aprovechando una base instalada multigeneracional de Xe, Crescent Island de Intel está diseñada para las cargas de trabajo de IA de próxima generación con soporte para una amplia gama de tipos de datos y formatos de microescalado, desde FP4/MXFP4 nativo hasta FP64, incluyendo un soporte ampliado para operaciones avanzadas de IA y una memoria y escalabilidad mejoradas.

La pila de software de IA abierta y programable de Intel es compatible con una plataforma de cómputo heterogénea diseñada para reducir la fricción y permitir el despliegue de IA a escala, proporcionando soporte de modelos listo para usar con un enfoque prioritario en el código principal (upstream-first). Construida sobre la misma base de arquitectura Xe, la serie Arc Pro de Intel proporciona una plataforma de desarrollo ideal que permite a los desarrolladores construir, validar y optimizar cargas de trabajo en hardware familiar y desplegarlas sin problemas en Crescent Island con compatibilidad futura y retrocompatibilidad.