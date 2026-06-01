Computex 2026: AMD refuerza su ecosistema gaming con nuevos procesadores y gráficos Radeon

AMD refuerza su ecosistema gaming con nuevos procesadores Ryzen, gráficos Radeon y soporte extendido para AM5

En el marco de Computex 2026, AMD anunció una serie de novedades enfocadas en fortalecer las experiencias de juego de alto rendimiento a través de la innovación de plataforma, la capacidad de actualización a largo plazo y una mayor disponibilidad de tecnologías para entusiastas.

Como parte de los anuncios, la compañía celebra los 10 años de la plataforma Socket AM4 con una edición especial del procesador AMD Ryzen 7 5800X3D, además de presentar el nuevo AMD Ryzen 7 7700X3D para la plataforma Socket AM5. Asimismo, confirmó la extensión del soporte para Socket AM5 hasta 2029, ofreciendo a los jugadores y ensambladores de PC un horizonte más amplio para futuras actualizaciones.

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De acuerdo con AMD, estas novedades permiten a los usuarios mantener vigente un sistema existente, ampliar sus opciones de juego en AM5 o combinar nuevos procesadores con gráficos Radeon para experiencias de gaming de alto rendimiento en resolución 1440p.

David McAfee, vicepresidente corporativo y gerente general de Client Channel and Graphics Business de AMD, señaló que la compañía mantiene su compromiso de ofrecer tecnologías de alto rendimiento con la flexibilidad necesaria para que los usuarios puedan actualizar sus equipos con el paso del tiempo.

Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition celebra una década de Socket AM4

Durante diez años, Socket AM4 ha sido una de las plataformas más duraderas para computadoras de escritorio orientadas al gaming, permitiendo a los usuarios actualizar sus sistemas a través de múltiples generaciones de innovaciones basadas en la arquitectura AMD “Zen”, diseños chiplet y la tecnología AMD 3D V-Cache.

Para conmemorar este aniversario, AMD presentó una edición especial del Ryzen 7 5800X3D, reconocido por ser el primer procesador Ryzen en incorporar la tecnología AMD 3D V-Cache. Esta versión conmemorativa incluye Carbice Ice Pad, un material de interfaz térmica de nueva generación diseñado para facilitar la instalación y ofrecer un rendimiento térmico duradero.

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El AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition estará disponible a partir del 25 de junio con un precio sugerido de lanzamiento de 349 dólares.

Ryzen 7 7700X3D lleva la tecnología 3D V-Cache a más jugadores en AM5

AMD también anunció el procesador Ryzen 7 7700X3D, diseñado para acercar el rendimiento basado en AMD 3D V-Cache a un mayor número de usuarios dentro de la plataforma AM5.

El nuevo modelo cuenta con ocho núcleos, 104 MB de caché total y velocidades boost de hasta 4.5 GHz, ofreciendo experiencias de juego rápidas y de alto desempeño.

Según la compañía, este procesador representa un punto de entrada atractivo para quienes buscan incorporarse a la plataforma AM5 con acceso a las ventajas de AMD 3D V-Cache y la posibilidad de actualizar sus equipos durante los próximos años.

El Ryzen 7 7700X3D estará disponible a partir del 16 de julio con un precio sugerido de lanzamiento de 329 dólares.

AMD extiende el soporte de Socket AM5 hasta 2029

Con la llegada del Ryzen 7 7700X3D, AMD confirmó que la plataforma Socket AM5 recibirá soporte hasta 2029.

La empresa destacó que, desde su lanzamiento junto con la arquitectura AMD “Zen 4”, AM5 ha mantenido uno de los compromisos más amplios de la industria en términos de longevidad de socket y flexibilidad para actualizaciones. La ampliación del soporte permitirá a los usuarios construir, actualizar y mejorar sus sistemas durante más tiempo sin necesidad de reemplazar completamente la plataforma.

AMD señaló que esta estrategia sigue la misma filosofía aplicada a Socket AM4, plataforma que recibió soporte durante casi una década mientras los usuarios continuaban actualizando sus sistemas a través de múltiples generaciones de procesadores.

Radeon RX 9070 GRE amplía el alcance de RDNA 4

En el apartado gráfico, AMD presentó la tarjeta gráfica Radeon RX 9070 GRE a nivel global, llevando la arquitectura AMD RDNA 4, capacidades avanzadas de ray tracing y experiencias potenciadas por inteligencia artificial a un mayor número de jugadores.

La compañía afirma que la Radeon RX 9070 GRE ofrece un rendimiento promedio 21% superior en juegos a 1440p frente a la competencia. El modelo incorpora 48 unidades de cómputo AMD RDNA 4, 12 GB de memoria y velocidades de reloj de hasta 2.79 GHz.

Además, los usuarios podrán aprovechar las más recientes tecnologías AMD FSR Gaming Technologies, actualmente disponibles en más de 300 títulos.

La Radeon RX 9070 GRE estará disponible globalmente a través de socios fabricantes de tarjetas AMD en configuraciones de referencia y overclockeadas a partir del 2 de junio, con un precio sugerido de lanzamiento de 549 dólares.

AMD EXPO ULL mejora el rendimiento de la memoria

AMD también anunció avances en su tecnología AMD EXPO, diseñada para facilitar el overclocking de memoria para los jugadores.

La nueva versión AMD EXPO con Ultra Low Latency (ULL) permite obtener un incremento promedio adicional del 4% en FPS frente a memorias AMD EXPO sin esta tecnología.

Los nuevos kits de memoria compatibles estarán disponibles a través de socios certificados a partir de junio de 2026.