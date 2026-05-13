Clapper consolida su presencia en México como mercado estratégico en Latinoamérica

¿Has escuchado hablar de Clapper, la plataforma social enfocada en la autenticidad y las comunidades digitales reales? Estamos seguros que sí, y si no es así, no tardarás mucho en hacerlo, pues fortalece su apuesta en México como uno de sus mercados estratégicos en Latinoamérica, impulsado inicialmente enfocadas en crecimiento de usuarios, monetización y herramientas para creadores de contenido. A continuación los detalles.

La plataforma, que lleva más de un año operando en el país, cuenta actualmente con aproximadamente 900 mil usuarios registrados en México, de los cuales más de 827 mil permanecen activos. Además, México representa alrededor del 4.6% de los usuarios activos diarios globales de Clapper, con una base estable de aproximadamente 25 mil usuarios activos diarios.

Clapper busca posicionarse como un espacio seguro donde las personas puedan expresarse libremente, compartir experiencias reales y conectar con otras comunidades sin sentirse juzgadas. La plataforma integra herramientas de monetización como propinas, transmisiones en vivo pagadas y suscripciones, además de permitir videos de mayor duración, entre 3 y 10 minutos, para fomentar contenido más profundo y menos acelerado.

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“México tiene una comunidad digital altamente participativa. Hemos visto cómo los usuarios buscan plataformas donde puedan expresarse con autenticidad y conectar con personas reales, sin la presión de encajar en algoritmos tradicionales. Para nosotros este mercado representa una gran oportunidad de consolidación”, señaló Edison Chen, CEO y fundador de Clapper.

Entre los contenidos con mayor crecimiento en México destacan temas relacionados con emprendimiento, tecnología, gaming, cultura local, finanzas personales y periodismo ciudadano. La compañía también ha identificado una fuerte participación de pequeños empresarios y creadores independientes que buscan construir comunidades más directas y sostenibles.

“Hoy existe una gran oportunidad para replantear cómo las redes sociales construyen comunidad. Las personas buscan espacios seguros donde puedan expresarse con mayor libertad, compartir ideas sin miedo a ser juzgadas y conectar desde la autenticidad, siempre dentro de un entorno basado en el respeto”, finalizó Chen.

Como parte de sus planes para 2026, Clapper lanzará nuevas herramientas de inteligencia artificial en español, sistemas de monetización local y funciones enfocadas en fortalecer las comunidades de creadores mexicanos, particularmente rumbo a eventos deportivos y de alto impacto en lo que resta del año.