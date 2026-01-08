CES 2026: Red Hat y NVIDIA amplían su colaboración para impulsar la IA empresarial

Red Hat y NVIDIA refuerzan su colaboración para alinear tecnologías de código abierto empresariales. ¿Te lo perdiste? No te preocupes, a continuación todos los detalles.

A medida que la industria avanza más allá de servidores individuales hacia sistemas unificados de alta densidad, Red Hat planea ofrecer el punto de partida para esta transformación con Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA, una edición especializada de la principal plataforma Linux empresarial global, optimizada para la plataforma NVIDIA Rubin y ajustada para impulsar futuras operaciones en producción en Red Hat OpenShift y Red Hat AI.

"Las innovaciones arquitectónicas de NVIDIA han convertido a la IA en un imperativo, demostrando que el stack de cómputo definirá el futuro de la industria", afirmó Matt Hicks, presidente y CEO de Red Hat. "Para seguir el ritmo de estos cambios desde el lanzamiento, Red Hat y NVIDIA tienen la intención de ofrecer soporte del Día Cero para las arquitecturas NVIDIA más recientes en todo el portafolio de nube híbrida e IA de Red Hat. Juntos, estamos impulsando la próxima generación de la IA empresarial con el poder del código abierto."

"Red Hat revolucionó la computación empresarial con un software de código abierto de alto rendimiento", dijo Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. "En la era de la IA, todo el stack de cómputo está siendo reinventado desde cero, incluyendo chips, sistemas, middleware, modelos y el ciclo de vida de la IA. Juntos, NVIDIA y Red Hat están industrializando el código abierto para llevar la IA a las empresas, comenzando con la plataforma NVIDIA Vera Rubin."

Con la llegada de 2026, muchas organizaciones se están preparando para migrar la IA de la experimentación a la producción, con estrategias jerárquicas y herramientas centralizadas que incorporan agentes de IA y otros avances. Sin embargo, esta transición requiere un stack de infraestructura estable, de alto rendimiento y más seguro, desde la arquitectura subyacente hasta el software que se ejecuta sobre ella. La plataforma NVIDIA Rubin, con la nueva CPU NVIDIA Vera y las avanzadas GPU NVIDIA Rubin, está diseñada para proporcionar un salto gigantesco en inteligencia para la IA agéntica y el razonamiento avanzado.

Optimizando su portafolio de nube híbrida para las innovaciones de NVIDIA, comenzando con el soporte del Día Cero para esta nueva plataforma, Red Hat planea capacitar a las organizaciones para escalar sus iniciativas de IA con más confianza, ofreciendo confiabilidad de nivel empresarial y un modelo operativo consistente en toda la nube híbrida.

La base para fábricas de IA a escala giga

La plataforma NVIDIA Vera Rubin introduce innovaciones transformadoras, incluyendo la CPU Vera, la CPU más eficiente energéticamente para fábricas de IA a escala giga, el procesador de datos BlueField-4 y la solución a escala de rack NVIDIA Vera Rubin NVL72. Hoy, Red Hat anuncia su intención de proporcionar soporte del Día Cero a la plataforma NVIDIA Rubin en todo el portafolio de Red Hat AI, abarcando:

Red Hat Enterprise Linux : actúa como un puente entre este hardware avanzado y los complejos ecosistemas de software necesarios para la IA moderna. Como elemento fundamental del robusto portafolio de soluciones de nube híbrida de Red Hat, incluyendo Red Hat OpenShift y Red Hat AI, Red Hat Enterprise Linux introducirá el soporte a NVIDIA Confidential Computing en todo el ciclo de vida de la IA, ofreciendo recursos de seguridad mejorados para GPU, memoria y datos de modelos, además de proporcionar a las organizaciones comprobación criptográfica de que sus cargas de trabajo de IA más sensibles mantienen protecciones integrales.

: ofrece a los clientes de la plataforma NVIDIA Rubin acceso inmediato a la plataforma de nube híbrida empresarial líder en la industria, basada en Kubernetes. Para automatizar la implementación, la configuración y la gestión del ciclo de vida de la computación acelerada, Red Hat OpenShift añade soporte para el software de infraestructura de NVIDIA y las bibliotecas NVIDIA CUDA X, brindando un rendimiento optimizado para una amplia gama de cargas de trabajo aceleradas. Además, el soporte para NVIDIA BlueField proporciona redes mejoradas, gestión avanzada de clústeres y una mejor utilización de recursos a través de una experiencia operativa de nivel empresarial más consistente. Red Hat AI: la plataforma corporativa de IA lista para producción de Red Hat incluirá nuevas integraciones con NVIDIA, expandiendo el soporte para la inferencia distribuida con los modelos de código abierto de NVIDIA en Red Hat AI Inference Server, Red Hat Enterprise Linux AI y Red Hat OpenShift AI. Esto incluye esfuerzos conjuntos de Red Hat y NVIDIA para expandir el soporte más allá de la familia NVIDIA Nemotron a otros modelos abiertos de NVIDIA, incluyendo aquellos dirigidos a visión por computadora, robótica y áreas verticales específicas.

Innovaciones en IA entregadas por la principal plataforma Linux corporativa del mundo desde el Día Cero

Red Hat está presentando Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA, una nueva edición de la principal plataforma Linux empresarial del mundo que incorpora los avances más recientes de la plataforma NVIDIA desde el lanzamiento. En colaboración con NVIDIA, Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA ofrecerá soporte para las características de las arquitecturas NVIDIA más recientes en el día cero de disponibilidad, comenzando con la plataforma NVIDIA Rubin.

Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA se mantiene totalmente alineado con la versión principal del sistema operativo. A medida que las mejoras de Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA lleguen a Red Hat Enterprise Linux, los clientes podrán hacer la transición fácilmente a Red Hat Enterprise Linux tradicional según sus demandas específicas de producción, con la confianza de que los sistemas de producción mantendrán los niveles de rendimiento esperados y la compatibilidad de aplicaciones.

Con este nuevo enfoque, Red Hat y NVIDIA ofrecen a los clientes una plataforma Linux de clase empresarial, lista para el lanzamiento y totalmente compatible con las últimas innovaciones en IA a escala de rack. Esto incluye:

Interoperabilidad validada: Red Hat Enterprise Linux es un sistema operativo validado para los aceleradores más recientes de NVIDIA. Esto ayuda a garantizar que los recursos de hardware y software funcionen perfectamente para reducir la fricción en la implementación.

Gestión optimizada de drivers: las organizaciones pueden acceder a drivers validados de NVIDIA GPU OpenRM y al toolkit CUDA a través de los repositorios de Red Hat Enterprise Linux, simplificando la gestión del ciclo de vida de la infraestructura de IA.

Postura de seguridad mejorada: Red Hat Enterprise Linux proporciona una base reforzada con características como SELinux y gestión proactiva de vulnerabilidades, esenciales para proteger datos sensibles en entornos de entrenamiento e inferencia de IA.

Consistencia en la nube híbrida: ya sea on-premises, en el edge o en la nube pública, Red Hat Enterprise Linux ofrece una plataforma unificada para la infraestructura de computación acelerada NVIDIA, reduciendo los silos de infraestructura y disminuyendo el costo total de propiedad.

El ecosistema comercial de código abierto más grande de la industria: Red Hat Enterprise Linux cuenta con el soporte de un amplio ecosistema de proveedores de software, hardware y nube, permitiendo una mayor libertad de elección y capacidades más profundas en entornos de nube híbrida.

Disponibilidad

El soporte de Red Hat Enterprise Linux para la plataforma NVIDIA Vera Rubin coincidirá con su disponibilidad general en el segundo semestre de 2026. Los clientes podrán acceder a los drivers más recientes y a las herramientas de integración a través del Red Hat Customer Portal.