CES 2026: Intel lanza Core Ultra Serie 3 - la plataforma de PC con IA más amplia y potente

Intel no podía quedar fuera de una de las ferias de tecnología más importantes del año, CES 2026, por ello, sorprendió con sus nuevos procesadores Intel Core Ultra Serie 3, la primera plataforma de PC con IA fabricada con tecnología de proceso 18A de la compañía, la cual está diseñada y producida en Estados Unidos.

Potenciando más de 200 diseños de socios a nivel mundial, la Serie 3 será la plataforma de PC con IA de más amplia adopción y disponibilidad global que Intel ha ofrecido jamás.

"Con la Serie 3, estamos totalmente centrados en mejorar la eficiencia energética, añadir más rendimiento de CPU, una GPU más grande y de mayor categoría, más capacidad de computación para IA y la compatibilidad de aplicaciones fiable que ofrece x86." – Jim Johnson, vicepresidente senior y director general del Grupo de Computación de Cliente de Intel.

La Serie 3 añade una nueva clase de procesadores Intel Core Ultra X9 y X7

Dentro de la gama de procesadores móviles Intel Core Ultra Serie 3, llega una nueva clase de procesadores Intel Core Ultra X9 y X7 equipados con los gráficos integrados Intel Arc de más alto rendimiento. Están diseñados específicamente para usuarios multitarea que gestionan cargas de trabajo avanzadas como gaming, creación y productividad sobre la marcha. Los modelos de gama alta cuentan con hasta 16 núcleos de CPU, 12 núcleos Xe y 50 TOPS de NPU, ofreciendo hasta un 60% más de rendimiento multihilo¹, así como un rendimiento más veloz en juegos con más de un 77% de desempeño y con hasta 27 horas en duración de batería.

La familia Intel Core Ultra Serie 3 también incluye procesadores Intel Core, desarrollados intencionadamente para potenciar los sistemas portátiles de uso general. Aprovechando la misma arquitectura fundamental que la Serie 3 de Intel Core Ultra, la gama Intel Core permite diseños de portátiles más eficientes y de mayor rendimiento a precios más asequibles.

La Serie 3 acelera la adopción de IA en robótica, ciudades inteligentes, automatización y el sistema de salud

Por primera vez, junto a sus homólogos para PC, los procesadores Serie 3 para el Edge están certificados para casos de uso embebidos e industriales, incluyendo rangos de temperatura ampliados, rendimiento determinista y fiabilidad 24x7.

La Serie 3 ofrece ventajas competitivas en cargas de trabajo críticas de IA en el Edge con un rendimiento hasta 1,9 veces superior en modelos de lenguaje grandes (LLM)⁴, un rendimiento por vatio y por dólar hasta 2,3 veces mejor en análisis de vídeo de extremo a extremo⁵, y un rendimiento hasta 4,5 veces mayor en modelos de visión, lenguaje y acción (VLA)⁶. La aceleración de IA integrada permite un coste total de propiedad (TCO) superior a través de una solución de sistema en un chip (SoC) único, en comparación con las arquitecturas tradicionales de múltiples chips de CPU y GPU.

Disponibilidad

Las reservas de los primeros portátiles de consumo potenciados por procesadores Intel Core Ultra Serie 3 comenzarán el 6 de enero de 2026. Los sistemas estarán disponibles en todo el mundo a partir del 27 de enero de 2026, con diseños adicionales que llegarán a lo largo de la primera mitad del año.

Los sistemas Edge potenciados por Intel Core Ultra Serie 3 estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2026.