BMW Serie 7 eleva el lujo con audio inmersivo Dolby Atmos

¿Eres de los que ama escuchar música mientras maneja? De ser así, esta noticia te va a encantar, pues BMW y Dolby llevan la experiencia de audio al siguiente nivel, pero no te preocupes, a continuación te compartimos los detalles.

En el marco del Salón Internacional del Automóvil de Beijing 2026 (Auto China 2026), Dolby Laboratories y BMW anunciaron hoy la incorporación de Dolby Atmos en el nuevo BMW Serie 7. Con esta integración, el audio inmersivo entra de lleno al interior del vehículo y marca el inicio de su expansión a otros modelos de la marca.

Esta integración lleva la experiencia de Dolby Atmos desde el sedán insignia de BMW hacia su próxima generación de vehículos, ampliando el acceso a un entretenimiento premium dentro del automóvil. La incorporación de esta tecnología permite que conductores y pasajeros disfruten del sonido inmersivo de Dolby en música y contenido con una claridad, profundidad y precisión espacial que transforman por completo la experiencia de escucha.

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El nuevo BMW Serie 7 integra Dolby Atmos a través del avanzado sistema de sonido Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, añadiendo una nueva dimensión al audio dentro del vehículo. Dolby Atmos permite a los artistas crear y ofrecer experiencias sonoras tridimensionales que rodean al oyente, aportando mayor detalle, profundidad y definición, y acercando a las personas a la música e historias que más disfrutan.

Dolby continúa trabajando con fabricantes líderes como BMW para transformar la cabina del vehículo en un entorno de entretenimiento inmersivo. Hoy, esto no solo incluye música y audiolibros, sino también servicios de video con calidad cinematográfica compatibles con Dolby Atmos, disponibles en mercados seleccionados.

"En Dolby creemos que el entretenimiento debe vivirse como una experiencia. Dolby Atmos está transformando la manera en que las personas perciben el sonido, creando una conexión más profunda y emocional con el contenido que aman", comentó John Couling, Vicepresidente Senior de Entretenimiento en Dolby. "Nuestra colaboración con BMW representa un paso clave para integrar el audio inmersivo en más momentos de la vida cotidiana. A medida que los vehículos evolucionan hacia entornos digitales conectados, estamos trabajando para convertirlos en un nuevo espacio para el entretenimiento, llevando experiencias de calidad de estudio a la carretera y expandiendo Dolby Atmos en los futuros modelos de BMW".

El vehículo como el nuevo ecosistema de entretenimiento

La incorporación de Dolby Atmos en el BMW Serie 7 y su expansión a otros modelos, incluido el BMW iX3 Long Wheelbase, refleja una transformación más amplia en la industria automotriz: el vehículo deja de ser únicamente un medio de transporte para convertirse en una plataforma conectada de estilo de vida y un destino de entretenimiento premium.

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Este cambio ya se observa en el comportamiento del consumidor. En el marco de este encuentro en China y de acuerdo con un estudio de Counterpoint Research (2025) sobre entretenimiento en el automóvil en ese país,los usuarios están dando mayor relevancia a los sistemas de entretenimiento dentro del vehículo que a factores tradicionales de compra como el precio o el diseño exterior. En este contexto, el sonido inmersivo se posiciona como una de las características premium más buscadas.

Dolby Atmos, sonido inmersivo diseñado para el BMW Serie 7

En el nuevo BMW Serie 7, las bocinas Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System ofrecen una claridad y resolución incomparables mediante el sonido envolvente de Dolby Atmos®. Esta experiencia se logra con hasta 36 altavoces de alto rendimiento y 1,965 watts de potencia, incluyendo tweeters Diamond Dome, bocinas integradas en los reposacabezas y canales 3D en el techo, diseñados para aprovechar al máximo la precisión del audio inmersivo.

El resultado es un entorno sonoro tridimensional que convierte el interior del vehículo en un espacio envolvente, alineado con el carácter de lujo del BMW Serie 7 y sus avanzadas funciones de entretenimiento, especialmente para los pasajeros en la parte trasera.

Vive Dolby Atmos en Auto China 2026

Los asistentes al Auto China 2026 podrán experimentar Dolby Atmos en los vehículos BMW dentro del stand de la marca, donde se realizarán demostraciones inmersivas que muestran cómo estas tecnologías están redefiniendo el entretenimiento dentro del automóvil.

El BMW Serie 7 y el BMW iX3 Long Wheelbase con Dolby Atmos estarán entre los modelos destacados, mostrando cómo el audio inmersivo está transformando la cabina del vehículo en el espacio de entretenimiento del futuro.