CES 2026, día 3: los 11 mejores gadgets que hemos visto hoy, desde las luces inteligentes de IKEA hasta el Motorola Razr Fold

Si nuestros resúmenes del primer y segundo día de lo mejor de CES 2026 no fueron suficientes para usted, ahora volvemos con lo más destacado del tercer día desde la sala de exposiciones de Las Vegas, y todavía hay mucho que ver.

Originalmente llamada Consumer Electronics Show y ahora simplemente CES, este evento se celebra desde 1967. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en la mayor feria tecnológica del calendario, que se celebra cada mes de enero en Las Vegas, Nevada.

Nuestro blog en vivo del CES 2026 también está disponible para mantenerte al día de todo lo que ocurre y se presenta en el CES 2026, pero estas son nuestras selecciones del tercer día de la feria, y se trata de otra lista de tecnología impresionantemente diversa e innovadora.

1. Motorola Razr Fold

Mejor característica: es compatible con un lápiz óptico

Motorola Razr Fold (Image credit: Motorola / Future)

Hay otro dispositivo plegable tipo libro en el mercado: Motorola lleva varios años fabricando dispositivos plegables, pero ahora presenta el Razr Fold para competir directamente con el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Google Pixel 10 Pro Fold, y lo ha presentado en el CES 2026.

Las especificaciones clave que debes conocer son la pantalla principal de 8,1 pulgadas, la pantalla de cubierta de 6,6 pulgadas y las cinco cámaras que lleva incorporadas, encabezadas por una cámara principal de 50 MP. Al parecer, también tiene algo que sus rivales no ofrecen: compatibilidad con lápiz óptico.

Aquí todos los detalles: El Motorola Razr Fold es en gran parte un misterio, pero ya supera al Samsung Galaxy Fold 7 en un aspecto clave

2. Lámpara LED Varmblixt de IKEA

Mejor característica: un diseño tan bueno que dan ganas de comérselo

IKEA tiene una nueva luz inteligente para ti (Image credit: IKEA)

IKEA continúa con su apuesta por el hogar inteligente en el CES 2026, y la empresa sueca ha presentado algunos nuevos modelos de la serie de luces inteligentes Varmblixt, entre los que se incluye una lámpara LED con forma de dona cuyos colores se pueden configurar para que cambien suavemente con el paso del tiempo.

Puedes montar la luz donut en la pared o colocarla sobre una mesa, y hay un control remoto que puedes usar para controlarla en lugar de tu teléfono. También cabe destacar: un nuevo y pequeño altavoz Bluetooth de IKEA que te costará menos de 10 dólares en Estados Unidos (aproximadamente 7,45 libras esterlinas / 14,85 dólares australianos).

3. Lenovo Legion Pro Rollable

La mejor característica: ¡Tiene una pantalla que se despliega!

(Image credit: Future)

Este es exactamente el tipo de dispositivo para el que se creó el CES: una computadora portátil con una pantalla enrollable que se expande cuando necesitas más espacio en la pantalla. Se llama Lenovo Legion Pro Rollable y el tamaño de su pantalla pasa de 16 pulgadas a 23.8 pulgadas con solo pulsar un botón

Como indica la etiqueta Legion, se trata de una computadora portátil para juegos, y los títulos de primer nivel deberían poder sacar el máximo partido a esa pantalla ampliable. En su interior, puedes maximizar su rendimiento con una Nvidia RTX 5090 y un procesador Intel Core Ultra 9 si quieres las mejores especificaciones.

Aquí más detalles: Lenovo Tech World - todas las noticias y novedades tal y como sucedieron en el Las Vegas Sphere

4. L'Oréal Light Straight

Mejor característica: Tecnología de luz infrarroja

(Image credit: Future)

El L'Oréal Light Straight + Multi-styler puede ser un nombre un poco complicado de pronunciar, pero parece un aparato increíble: una plancha para el cabello que utiliza luz infrarroja, por lo que funciona a temperaturas más bajas y, en teoría, debería ser mucho mejor para la salud del cabello.

Según L'Oréal, funciona tres veces más rápido que sus principales competidores y deja el cabello dos veces más suave, ¿qué más se puede pedir? Bueno, la única mala noticia es que no se espera que esté disponible para su compra hasta el próximo año, pero por lo que hemos visto hasta ahora, valdrá la pena esperar.

5. Roborock Saros Rover

Mejor característica: un robot aspirador con patas

(Image credit: Future)

Las empresas tecnológicas están resolviendo todo tipo de problemas en el CES 2026, incluido un antiguo problema de los robots aspiradores: ¿qué pasa cuando tu robot de limpieza llega a las escaleras? Roborock ahora tiene una solución en forma de Saros Rover, con dos patas para subir escaleras.

Esas patas también le permiten girar rápidamente y enfrentarse a una gran variedad de superficies irregulares, por lo que tu hogar quedará más limpio que nunca. No es el primer robot aspirador con patas que aparece, pero podría ser el mejor hasta la fecha, aunque aún no está claro cuándo saldrá al mercado.

6. Espejo de longevidad NuraLogix

Mejor característica: no se necesitan relojes ni dispositivos de seguimiento de muñeca

(Image credit: Nuralogix)

En nuestro resumen de los mejores dispositivos para la salud presentados en el CES 2026, encontrarás una mención al impresionante NuraLogix Longevity Mirror, un espejo capaz de evaluar toda una serie de parámetros relacionados con la salud, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la edad fisiológica.

Lo hace mediante una combinación de una cámara integrada y unos sofisticados algoritmos de inteligencia artificial que analizan los patrones de flujo sanguíneo en la cara. Sin embargo, el precio inicial no es barato: se dice que cuesta 899 dólares (aproximadamente 660 libras esterlinas/1330 dólares australianos), y además es necesaria una suscripción.

7. Sunbooster

Mejor característica: Bienestar en interiores

(Image credit: SunLED Life Science)

El segundo producto que nos gustaría destacar de nuestro resumen de dispositivos para la salud presentados en el CES es el Sunbooster. La idea es que este pequeño artilugio proyecte luz infrarroja cercana sobre tu rostro mientras estás encerrado en casa trabajando con tu computadora portátil, algo así como una lámpara para tratar el trastorno afectivo estacional (SAD) con forma de cámara web.

Se basa en estudios que sugieren que la exposición a este tipo de luz aporta múltiples beneficios para el bienestar, y se puede elegir entre dos y cuatro horas de exposición al día. El precio se ha fijado en 199 €, lo que equivale a unos 235 $ / 175 £ / 350 AU$.

8. Dreame Leaptic Cube

Mejor característica: el diseño compacto y modular

(Image credit: Dreame)

También ha habido muchas innovaciones en la CES 2026 en lo que respecta a las cámaras, y en esta línea les presentamos la Dreame Leaptic Cube. Capaz de grabar hasta en 8K, es una pequeña cámara de acción que puedes llevar contigo a cualquier parte y que además cuenta con accesorios modulares.

Incluso cuenta con estabilización giroscópica integrada con tecnología de inteligencia artificial, algo que no suele ofrecer las cámaras de este tamaño, y aparentemente puede durar 200 minutos entre cargas. Aún estamos esperando el precio, pero parece un gadget interesante que estamos deseando probar.

9. Klipsch Atlas Series headphones

Mejor característica: El regreso de una leyenda

(Image credit: Klipsch)

En el ámbito del audio, tenemos los primeros audífonos supraaurales Kipsch nuevos en más de una década, cortesía de los audífonos Klipsch Atlas Series. Se han lanzado para celebrar el 80 aniversario de la empresa responsable de Klipsch y Onkyo.

Estos audífonos parecen merecer la pena la espera. Hay tres nuevos modelos, encabezados por el buque insignia HP-3, y nos prometen niveles superiores de calidad de audio y duración de la batería, aunque, por supuesto, nos gustaría probarlos nosotros mismos.

10. GameSir x Hyperkin X5 Alteron

Mejor característica: la versatilidad modular

(Image credit: GameSir / HyperKin)

Ya hemos incluido una cámara modular en esta lista, y ahora también tenemos un controlador móvil modular: el GameSir x Hyperkin X5 Alteron es el primer controlador totalmente modular que hemos visto a la venta, y puedes cambiar sus componentes en función de lo que estés jugando.

Funciona con teléfonos Android y iPhone, así como con tabletas y Nintendo Switch. Como es compatible con Bluetooth, incluso puedes usarlo con una computadora si lo deseas, cubriendo todas tus necesidades de controladores de juegos en cualquier dispositivo. Sin embargo, aún estamos esperando los detalles sobre el precio.

11. Robocar Tensor

La mejor característica: conducirá por ti

La tecnología automotriz siempre tiene un gran protagonismo en el CES, y hemos estado echando un vistazo al nuevo robocar de Tensor. Este va más allá de las capacidades básicas de conducción autónoma: ofrece autonomía de nivel 4, lo que significa que no es necesario mantener la vista en la carretera y se puede ocultar el volante.

Cuenta con pantallas de 13 pulgadas para cada pasajero, además de una serie de características impresionantes, como sus propios modelos de inteligencia artificial a bordo, capacidades de autolimpieza y sensores patentados. El precio del robocar Tensor aún no se ha confirmado, pero su producción está prevista para finales de 2026.

