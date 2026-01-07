CES 2026: Lenovo Tech World - todas las noticias y novedades tal y como sucedieron en el Las Vegas Sphere

Refresh

¡Bienvenidos a nuestra cobertura en directo del Lenovo Tech World en el CES 2026! El evento dará comienzo a las 5 p. m. PT, así que aún quedan unas horas, pero permanezcan atentos para conocer las últimas novedades y noticias a medida que se produzcan. Les recordamos que TechRadar estará presente en directo en el CES 2026. Pueden seguir nuestro blog en directo aquí.

Entonces, ¿qué podemos esperar para hoy? El evento será presentado por el director ejecutivo y presidente de Lenovo, Yuanqing Yang, quien sin duda tendrá mucho que decir y una gran cantidad de nuevos productos y servicios que presentar. Sabemos que YY (como se le conoce coloquialmente) estará acompañado en el escenario por varias caras famosas, como Jensen Huang (Nvidia), la Dra. Lisa Su (directora ejecutiva de AMD), Lip-Bu Tan (director ejecutivo de Intel) y Cristiano Amon (director ejecutivo de Qualcomm).

Por muy loco que parezca, la fila para el evento de esta noche ya ha comenzado, cinco horas antes de que empiece el espectáculo. ¡Va a ser muy popular! Pero no te preocupes, tenemos un permiso especial para entrar y acomodarnos temprano...

Junto con sus amigos de la industria tecnológica, YY también dará la bienvenida a algunos socios importantes al escenario más adelante. Sabemos que uno de ellos será Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien ha sido noticia recientemente por una gran variedad de razones. Con la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, parece que la participación de Lenovo será clave.

He tenido la suerte de conseguir una habitación con unas vistas fantásticas de la Esfera, y ahora mismo hay unas animaciones muy chulas antes de la conferencia que se celebrará más tarde... (Image credit: Future / Mike Moore) (Image credit: Future / Mike Moore)

¿Siguen estando de moda las insignias para conferencias tecnológicas o ponencias? Si es así... deleita tus ojos con esto. (Image credit: Future / Mike Moore)

Pronto nos dirigiremos al Sphere para asistir a algunas reuniones informativas secretas previas a la conferencia magistral, pero llegará antes de que te des cuenta. Si quieres verla desde casa, la conferencia magistral se retransmitirá en directo a través del sitio web de CES o de la propia página web de Lenovo.

Después de una épica experiencia haciendo fila que solo un británico podría soportar, estamos dentro y sentados... ¡y qué vista tan impresionante!

La segunda pantalla más grande del mundo, con una resolución de 16k y un audio nítido, para unas 14 000 personas: todo un escenario para una conferencia sobre tecnología. (Image credit: Future / Mike Moore)

El mensaje "IA más inteligente para todos" aparece en la pantalla: ¿otro adelanto de lo que está por venir, tal vez?

A menos de una hora del inicio, ¿nos da alguna pista el escenario sobre lo que podemos esperar durante la presentación? Bueno... en una palabra, no. Por ahora está muy vacío, solo hay un escritorio en el escenario con una computadora portátil (presumiblemente Lenovo). Pero bueno, lo realmente importante es la pantalla y la experiencia, ¿no? (Image credit: Future / Mike Moore)

El Sphere se está llenando, sin duda habrá un lleno total, listo para escuchar las últimas noticias y novedades, y para terminar, unas cuantas canciones de Gwen Stefani, que volverá al Sphere con No Doubt dentro de unos meses para ofrecer algunos conciertos de reunión.

Bien, aquí vamos, ¡que empiece el espectáculo! Gary Shapiro, director ejecutivo y vicepresidente de la Asociación de Tecnología de Consumo (propietaria de CES), sube al escenario para presentar el evento. (Image credit: Future / Mike Moore)

Tras una impresionante proyección en la esfera que muestra la Tierra y Las Vegas, se encienden las luces y el director ejecutivo y presidente de Lenovo, Yuanqing Yuan (también conocido como YY), sube al escenario. (Image credit: Future / Mike Moore)

YY nos da la bienvenida a un evento en el que «la IA será la protagonista». Cada uno de nosotros utiliza la IA de manera diferente, afirma, lo que la convierte en una experiencia increíblemente personal, pero con un potencial ilimitado. (Image credit: Future / Mike Moore)

Según YY, los mundos físico y digital se acercarán cada vez más en los próximos años, pero no existe una solución única para todos. Sin embargo, Lenovo puede ayudar, proporcionando «IA personal» al alcance de la mano en todos los dispositivos, IA empresarial, que ayuda a los empleados de todos los sectores, e IA pública e híbrida. (Image credit: Future / Mike Moore)

Es hora de dar la bienvenida al primer invitado de la noche, y es uno muy importante, ya que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se une a YY en el escenario. Bromeando ligeramente con su viejo amigo sobre su edad, Huang y YY destacan la importancia de la IA en el futuro. Huang señala que, al igual que los cambios tecnológicos de las últimas décadas, el paso a la IA es el siguiente paso lógico, y destaca que las aplicaciones actuales se basan en la IA, lo que la convierte en la base de la próxima generación de aplicaciones. (Image credit: Future / Mike Moore)

La computación acelerada, con IA agencial como complemento, supondrá un importante cambio de plataforma, señala Huang, ya que empresas de todos los tamaños destinarán sus presupuestos de I+D a la IA. "Esta nueva industria va a necesitar una nueva infraestructura", señala Huang, y destaca las fábricas de IA de Nvidia como la solución, basadas en el nuevo hardware Vera Rubin de la empresa. YY señala que las visiones de Lenovo y Nvidia están alineadas, y anuncia el lanzamiento de la AI Cloud Gigafactory de Lenovo con Nvidia. Construida sobre Rubin, supondrá un gran avance en términos de potencia de IA, y Huang destaca la experiencia de Lenovo en la construcción de muchos de los superordenadores más importantes del mundo.

"Este es otro gran avance en nuestra colaboración", declara YY, despidiéndose de Jensen Huang. Ahora se centra en la democratización de la IA y señala que «el poder de la IA debe pertenecer a todos», y da la bienvenida al escenario a Tolga Kurtoglu, vicepresidente sénior y director de Tecnología de Lenovo, para que nos cuente más al respecto. (Image credit: Future / Mike Moore)

Es hora de anunciar algunos productos, con la ayuda de un copresentador de IA, que ya está aportando su toque de humor. "El futuro de la IA es un universo de modelos de IA", señala Kurtoglu, destacando que contar con múltiples ofertas puede ser algo complejo, pero útil. La plataforma Intelligent Model Orchestration de Lenovo debería ser de gran ayuda en este sentido, ya que calibra las preferencias de los usuarios, lo que se traduce en una IA más eficaz en todos los aspectos. (Image credit: Future / Mike Moore)

Una nueva plataforma Agent Core permitirá a los agentes crear resultados más personalizados y específicos en su nombre, y emplear a otros agentes para sacar el máximo partido a sus especialidades. Kurtoglu afirma que esto es una muestra del verdadero potencial de la IA (la colaboración entre múltiples agentes en acción), pero hablaremos de ello más adelante.

(Image credit: Future / Mike Moore)

(Image credit: Future / Mike Moore) YY regresa, y es hora de hablar de la IA personal. Todos tenemos muchos dispositivos, lo que significa que nuestros datos y archivos clave suelen estar dispersos, pero ¿y si hubiera una solución? Lenovo tiene justo lo que necesitas: te presentamos a Qira. Esta plataforma de IA, que se extiende por teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y dispositivos portátiles, ofrece un frente unificado para todos tus datos, lo que significa que siempre podrás acceder a la información que necesites.

Qira "redefine lo que significa tener tecnología a tu alrededor", afirma YY, ya que funciona en todas las plataformas y dispositivos. Da la bienvenida al escenario a Angelina Gómez, directora de Marketing de Productos de Software de Motorola, para que nos cuente más detalles. (Image credit: Future / Mike Moore)

Gómez nos muestra una demostración de lo que Qira puede hacer, combinando tareas laborales y personales mediante la recuperación inteligente de información. No solo responde, sino que comprende toda la información y los dispositivos que la rodean, señala. (Image credit: Future / Mike Moore)