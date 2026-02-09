No compres todavía una nueva iPad: pronto saldrán al mercado dos nuevos modelos con actualizaciones preparadas para el futuro
Más potencia para ambos y, por fin, acceso a la IA para el iPad estándar
- Según se informa, Apple lanzará pronto dos nuevas tabletas.
- Serán nuevos modelos de las líneas iPad y iPad Air.
- Podrían incorporar nuevos chipsets, pero pocas otras mejoras.
¿Tienes en mente comprar una nueva iPad o iPad Air? De ser así, tal vez debas esperar un poco para hacerlo, ya que es muy probable que pronto salgan al mercado nuevos modelos.
Así lo afirma el reputado observador de Apple Mark Gurman, quien en su último boletín para Bloomberg (a través de MacRumors) afirma que los nuevos modelos de estas líneas "llegarán pronto".
No menciona una fecha exacta, pero tanto el iPad (2025) como el iPad Air (2025) se lanzaron a principios de marzo del año pasado, por lo que otro lanzamiento a principios de marzo tendría sentido y sin duda se consideraría «próximo».
No parece que vayan a ser mejoras significativas con respecto a sus predecesores, pero aparentemente hay un cambio importante, ya que Gurman afirma que el próximo iPad tendrá un chipset A18 (una mejora con respecto al A16 Bionic del actual), mientras que el próximo iPad Air tendrá un chipset M4 (una mejora con respecto al M3 actual).
Una actualización de IA
Por lo tanto, si esta afirmación es cierta, no es de extrañar que el iPad Air sea el más potente de estos tablets, pero podría decirse que el iPad estándar recibiría la mayor actualización, ya que el cambio al A18 debería permitirle manejar Apple Intelligence, algo que el iPad estándar actual no puede hacer. Para los aficionados a la inteligencia artificial, esto es muy importante y debería contribuir a garantizar el futuro de la tableta.
Sin embargo, más allá de los chipsets, no parece que haya muchos cambios, ya que se dice que estas dos tabletas se parecen mucho a sus predecesoras y tienen especificaciones similares en general.
Si ese es el caso, puede que no valga la pena actualizarse si ya tienes un iPad o un iPad Air de 2025; pero para los nuevos compradores o cualquiera que utilice actualmente un modelo más antiguo, sin duda merecerá la pena esperar en comparación con lo que hay disponible en este momento.
