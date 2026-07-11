He estado buscando la tablet perfecta para viajar; estos son los 5 modelos que encabezan mi lista de deseos
Te garantizamos que los viajes largos se te pasarán volando
¿Te vas a algún lugar bonito este verano? Si tienes un viaje planeado, tal vez lo que te falta en tu lista de equipaje sea una tableta. Estas computadoras compactas se pueden cargar con series de televisión, juegos o películas para ofrecerte horas de entretenimiento mientras viajas. Como muchos padres ya habrán descubierto, también pueden ser ideales para mantener ocupados a los niños pequeños en momentos en los que no es posible o no conviene que corran o se metan de lleno en juegos más complejos.
En TechRadar, hemos probado cientos de tabletas a lo largo de los años, y a continuación he recopilado las principales recomendaciones de nuestro equipo de informática para viajar. ¿Qué hace que una tableta sea perfecta para viajar? Me he enfocado en opciones que no sean demasiado grandes (deben poder caber fácilmente en una bolsa cuando no se usan), que ofrezcan buena duración de batería y que no sean demasiado caras (por si acaso se caen, alguien se sienta encima o se derrame algo sobre ellas). Dado que estas tabletas se utilizan principalmente para ver contenido en streaming, ninguna de ellas es especialmente potente ni avanzada; si buscas ese tipo de dispositivo, consulta nuestro ranking general de las mejores tabletas para ver una gama más amplia de opciones.
¿Todo claro? Empecemos. Haz clic en el botón "Más detalles" para ver por qué cada opción es especialmente adecuada para viajar, así como un enlace a la reseña completa de cada una.
Top tablets para viajar
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.