YouTube Music está probando una nueva función que se parece mucho al DJ con IA de Spotify

YouTube Music tiene una nueva función de presentadores musicales con IA.

Es similar al DJ con IA de Spotify.

La nueva función forma parte del portal YouTube Labs.

¿Eres usuario de YouTube Music en Estados Unidos? De ser así, es posible que tengas una nueva función para probar.

La cual se está introduciendo como parte de lo que YouTube denomina YouTube Labs, por lo que parece que habrá más experimentos en el futuro.

YouTube Labs está aparentemente "dedicado a explorar el potencial de la IA en YouTube", y la primera prueba que se va a lanzar es algo llamado «anfitriones musicales con IA». Estos presentadores «profundizarán tu experiencia auditiva» compartiendo historias relevantes, curiosidades de los fans y comentarios «divertidos» entre las canciones en la aplicación YouTube Music.

Según el anuncio oficial, está disponible para un «número limitado» de usuarios en Estados Unidos; nosotros aún no formamos parte del grupo, por lo que no podemos decirte exactamente cómo funciona la función. Sin embargo, parece similar al DJ de IA que está disponible como parte de Spotify Premium.

La gente de 9to5Google ha conseguido que la función de presentadores musicales con IA funcione, y añade un nuevo botón a la pantalla de reproducción, justo a la derecha de los botones de pulgar hacia arriba y pulgar hacia abajo. Puedes pulsar sobre él para activar las interjecciones impulsadas por IA.

Lo nuevo vuelve a ser nuevo

Ya hemos visto esta dirección web anteriormente (Image credit: YouTube)

Parece que se trata más bien de un cambio de imagen que de una iniciativa completamente nueva. Desde hace algún tiempo, los usuarios de YouTube Premium pueden visitar www.youtube.com/new para probar diversas funciones experimentales.

Ahora se está utilizando la misma URL para YouTube Labs, por lo que parece que solo tiene un nuevo nombre y un nuevo enfoque en la inteligencia artificial (¡qué sorpresa!). De hecho, no tenía un nombre antiguo, solo se conocía como la página de funciones experimentales. Entre los experimentos anteriores se incluyen más opciones de calidad de audio y velocidad de reproducción.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque el anuncio del blog de YouTube no especifica que las funciones sean exclusivas de YouTube Premium, hay una etiqueta de YouTube Premium adjunta a la publicación, por lo que es de suponer que es necesario estar suscrito para poder aprovechar esta primera prueba.

Los experimentos anteriores a menudo se han limitado a regiones y dispositivos específicos, pero a veces se han extendido a todo el mundo con el tiempo. Tendremos que esperar para ver exactamente cómo funciona esta función de presentadores musicales con IA y qué más se está preparando.