Troll 2 y Frankenstein, de Guillermo Del Toro, son la "combinación perfecta", afirma el director de Monsterverse

Es posible que esta semana te sientas tentado de disfrutar de una sesión doble de Troll y Troll 2 en Netflix, ahora que la segunda película ha llegado a uno de los mejores servicios de streaming, y es una opción respetable. Pero, ¿y si te dijera que hay otra opción de Monsterverse?

No es que las dos primeras películas no tengan sus méritos, por supuesto. Como me dice el director Roar Uthaug: «Sabemos que nuestro público respondió muy bien a Kim S. Falck-Jørgensen y al humor de Troll, así que sabía que queríamos poner más humor en Troll 2. Hemos aprendido mucho sobre cómo animar y cómo integrar a los actores y los entornos».

¿Quién no quiere más risas en una nueva película? Pero si quieres pasar de las risas a algo mucho más oscuro y emotivo, prueba a ver Frankenstein, de Guillermo Del Toro, justo después de Troll 2.

En TechRadar, no hemos ocultado que Frankenstein es una de nuestras películas favoritas de 2025, pero Uthaug tiene sus propias razones para elegirla como acompañamiento «perfecto» para su propia película de monstruos.

Comodidades materiales

Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix - YouTube

«Yo diría que Frankenstein sería una buena opción para una sesión doble en streaming», afirma Uthaug. «Ver a una criatura antigua en Netflix sería perfecto.

Me gustó mucho [Frankenstein]. Me encantó la visión que [Del Toro] tiene de la criatura y lo mucho que nos hace sentir por ella, la gran empatía que siempre hay en sus películas. Creo que eso es algo a lo que aspiro. El problema es que no se trata solo de criaturas malvadas que van pisoteando todo a su paso. Tienen un poder y unas emociones reales, por lo que intentamos dotar a los trolls de cierta personalidad».

Estuvimos charlando unos días después de que Uthaug y Del Toro conversaran en un evento de Netflix, y hay claras similitudes en cuanto a la elección del material original para sus últimos proyectos. criaturas de otro mundo a la pantalla.

Mientras que Frankenstein, de Del Toro, es, por supuesto, una adaptación de la novela homónima de Mary Shelley, la historia presenta elementos mitológicos —al fin y al cabo, su subtítulo es El moderno Prometeo— y ambas películas de Troll están muy inspiradas en la herencia y los cuentos populares nórdicos.

En comparación con la novela original de Mary Shelley, se hace más hincapié en el amor que en el miedo, y la exploración que hace Del Toro de la vulnerabilidad y la ternura de la criatura aporta una dimensión completamente nueva a la historia que todos conocemos tan bien.

Jacob Elordi probablemente estará en la contienda por los premios por su cautivadora y sensible interpretación de la Criatura, aunque creo que los decorados, en particular la guarida gótica-industrial de Frankenstein, son tan parte del carácter de la película como cualquiera de sus actores.

Añádele Troll 2 para un poco de alivio y realmente tendrás la sesión maratónica perfecta de monstruos.

