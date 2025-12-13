Solo hay una película de anime de Netflix que necesitas ver esta Navidad, y no es KPop Demon Hunters

Si pensabas que KPop Demon Hunters era la única película de anime que valía la pena ver en Netflix este año, no me sorprendería. Su dominio mundial (tanto ficticio como en la vida real) ha sido nada menos que fenomenal, y todavía estoy radiante al pensar en todo lo que ha logrado este año.

Ha habido merchandising, una banda sonora número uno en la lista Billboard Hot 100 y la pequeña victoria de convertirse en la película más vista de Netflix de todos los tiempos. Sus 236 millones de visitas (y sumando) han provocado incluso un estreno especial en cines, incluyendo proyecciones dedicadas a cantar en coro. Francamente, espero que la posible fusión entre Netflix y Warner Bros. no se olvide de esto.

Pero, aunque KPop Demon Hunters ha sido el tema de conversación de 2025, no es la única película de anime increíble del catálogo de Netflix. Entre el contenido original de la plataforma y los clásicos adquiridos (pienso en La tumba de las luciérnagas, de Studio Ghibli) se encuentra una película imprescindible de la que probablemente nunca hayas oído hablar.

Si ya eres fan de películas como Your Name y Weathering With You, estás de suerte: el último éxito del director Makoto Shinkai, Suzume, se puede ver en Netflix en Estados Unidos.

Por qué tienes que ver Suzume en Netflix esta Navidad

Suzume | Official Trailer 1 | Netflix - YouTube Watch On

Han pasado dos años desde que vi Suzume por primera vez, y no solo me gustó tanto que tuve que verla varias veces seguidas, sino que sigo pensando que es una de las mejores películas de la década de 2020 hasta ahora.

Hay muchos elementos fantásticos en la película que no quiero desvelar, pero aquí va un resumen: el Japón actual está al borde de una catástrofe medioambiental y, sin saberlo, Suzume Iwato (Nanoka Hara), de 17 años, es la única persona capaz de detenerla. Por el camino, conoce al enigmático desconocido Souta Munakata (Hokuto Matsumura) y a una silla consciente que está decidida a causar estragos en la campiña japonesa.

Si a esto le sumamos a la inquieta tía Tamaki (Eri Fukatsu) de Suzume y una serie de puertas misteriosas, las vidas de los personajes están destinadas a cambiar. En definitiva, la última película de Shinkai es una historia de madurez que desafía las leyes de la realidad, pero creo que el hecho de que Suzume no sea tangible es lo que realmente recalca su moraleja.

Como arco narrativo, Suzume es compacta y compleja a la vez, y es una de las valoraciones más precisas de lo que se siente al ser una mujer joven en el siglo XXI. Sorprendentemente, la adolescente Suzume nunca cuestiona su sentido de identidad, sus valores o sus decisiones, ni siquiera cuando se enfrenta a lo imposible.

Para mí, esta seguridad en sí misma es revolucionaria. No solo porque nuestra heroína sea tan joven, sino en general: normalmente no vemos ni la mitad de esta convicción en mujeres que le doblan la edad. Hay una valentía innata en confiar en tus propios instintos y, como nos muestra Suzume, la bondad suele venir después.

Visualmente, es un festín de color y artesanía (y una sorprendente cantidad de publicidad encubierta de McDonald's). Your Name suele considerarse la mejor obra de Shinkai, y por mucho que me guste, creo que Suzume se lleva el título. ¿Por qué? Porque va naturalmente en contra de todo lo que se supone que debe ser una película de anime, y la propia Suzume es un ícono femenino para todas las épocas.

Si la ves estas Navidades, no te pierdas las referencias a películas de anime antiguas (pista: hay un homenaje bastante obvio a Whisper of the Heart).

