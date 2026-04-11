Netflix reveló las primeras imágenes de «Ray Gunn», la nueva película del director de «Los Increíbles», y su reparto estelar y los detalles de la trama me han llamado la atención al instante

"Ray Gunn" es la primera película dirigida por el ganador del Óscar Brad Bird desde 2018

Netflix ha publicado las primeras imágenes de la nueva película animada "Ray Gunn"

Esta película de ciencia ficción y detectives está dirigida por Brad Bird, el galardonado director de «Los Increíbles»

Se ha revelado que Scarlett Johansson forma parte de su elenco de primer nivel

Netflix ha revelado las primeras imágenes oficiales de «Ray Gunn», una nueva película animada del galardonado director responsable de las aclamadas películas de Pixar «Los Increíbles» y «Ratatouille».

Anunciada como una aventura de ciencia ficción al estilo de las novelas de detectives, «Ray Gunn» es la primera película del ganador del Óscar Brad Bird en ocho años; la última producción para la gran pantalla que dirigió fue «Los Increíbles 2», que se estrenó en cines a mediados de 2018.

Antes del estreno de la última película de Bird, que se estrenará en exclusiva en el mejor servicio de streaming del mundo a finales de este año, Netflix ha publicado algunas imágenes inéditas de la próxima película, así como los primeros detalles sobre su trama y su elenco de voces de primer nivel. Comencemos con las imágenes mencionadas, que puedes ver en la galería a continuación:

El artículo continúa a continuación.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Netflix) (Crédito de la imagen: Netflix) (Crédito de la imagen: Netflix)

En cuanto a la trama, «Ray Gunn» está ambientada en 1939, en una ciudad de un universo alternativo llamada Metropia. Según Netflix, en ella «el detective privado Raymond Gunn se verá envuelto en un caso que involucra extraterrestres, un asesinato y una estrella multimedia llamada Venus Nova».

"Llevo más de 30 años con la idea de "Ray Gunn" en la cabeza", declaró Bird en un comunicado que acompañaba al anuncio de una de las nuevas películas de este año. "La película es una mezcla de ciencia ficción y las clásicas películas de detectives de los años 40: es una combinación de El halcón maltés y Buck Rogers. Siempre he sido fan de ambos géneros, y mezclarlos me pareció divertido, además de una oportunidad para jugar con muchos elementos muy cinematográficos y personajes extremos.

"Hay un gran número de personas que no ven animación. Ese es un grupo al que estoy ansioso por convencer [de que vean esto], porque es una forma de arte increíble que está demasiado limitada en la mente de la gente. La animación como medio es demasiado interesante como para limitar el tipo de historias que se pueden contar".

¿Quiénes forman parte del reparto de Ray Gunn?

La última aparición de Scarlett Johansson fue en "Jurassic World: Rebirth", de 2025 (Image credit: Universal)

Además de todas las revelaciones mencionadas, Netflix también ha confirmado a los tres primeros actores que prestarán sus voces a algunos de los personajes principales de Ray Gunn.

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Para empezar, la veterana de Marvel Scarlett Johansson se une al proyecto como la voz de Nova, una de las megaestrellas de Metropia y probablemente el personaje que encarna a la «mujer fatal» de la película.

«Tener la oportunidad de colaborar con Brad Bird es un hito en mi carrera», dijo Johansson. «Me ha encantado su trabajo toda mi vida. Este proyecto es tan especial y único porque es una materialización total de dónde se encuentra Brad actualmente en su trayectoria artística. No puedo esperar a que el público vea esta animación extraordinaria que no se parece a nada de lo que hay por ahí».

A la actriz de Jurassic World: El origen y Lost in Translation se unen en el elenco Sam Rockwell (Iron Man 2, The Bad Guys) y Tom Waits (Siete psicópatas, Licorice Pizza). Aún no se ha confirmado el papel de ninguna de las estrellas, pero sospecho que Rockwell prestará su voz al personaje principal, mientras que Waits probablemente interpretará a su compañero detective alienígena.

Como mencioné anteriormente, Ray Gunn se estrenará en Netflix en algún momento de este año. Tampoco es la única propuesta animada del gigante del streaming que ha estado en las noticias recientemente. El jueves pasado (2 de abril), Netflix lanzó el primer tráiler de la nueva película del ganador del Óscar Michael B. Jordan, Swapped, una película para toda la familia que llegará el 1 de mayo.

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