Netflix anuncia un gran rediseño de su aplicación móvil, y los suscriptores se preparan para otra pesadilla en cuanto a la interfaz de usuario

Netflix ha anunciado que lanzará una importante actualización de la interfaz de usuario móvil a finales de este año, con la introducción de un feed de video vertical.

Este feed destacará los nuevos contenidos de la biblioteca de películas y series originales de Netflix, además de integrar clips de podcasts de video.

El último gran rediseño de Netflix fue el de su interfaz de televisión en mayo de 2025, pero fue recibido con críticas por parte de los usuarios.

¿Otro rediseño en Netflix? Así como lo lees, parece que la popular aplicación prepara otra gran renovación, y se trata de uno de los cambios más importantes: un feed de video vertical.

Durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025 de Netflix, los directores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos reflexionaron sobre el exitoso año de Netflix, pero no dudaron en adelantarnos algunas novedades sobre su experiencia móvil. Anunciaron que a finales de 2026 se lanzará un feed de video vertical, que Peters describió como «una mejora más amplia de la experiencia móvil».

No es ninguna novedad que Netflix lleva tiempo experimentando con vídeos de formato corto, pero este nuevo rediseño supondrá su implantación más amplia. Durante la conferencia sobre resultados, Peters reveló que la plataforma lleva «unos seis meses» probando feeds de vídeo verticales, que están llenos de clips de series y películas originales de Netflix.

Por el momento, esto es prácticamente todo lo que ofrece la transmisión de video vertical de Netflix, pero Peters aseguró que hay más por venir: «Pueden imaginarse que ofreceremos más clips basados en nuevos tipos de contenido», compartió. Entonces, ¿cómo planea Netflix mejorar su transmisión de video vertical en el futuro? La respuesta corta es: con podcasts de video.

Rechazando el cambio

Aunque hay mucho espacio para añadir más contenido de Netflix a su ecosistema de video vertical (creo que será un medio para promocionar principalmente películas y series muy esperadas), también se integrarán los podcasts de video, en los que Netflix ha invertido mucho tiempo y dinero para competir con plataformas como YouTube. Peters dio más detalles:

«Los podcasts de video se añadieron al servicio general, por lo que vamos a incorporar un componente adecuado de eso en ese feed de video vertical», explicó. Este nuevo capítulo para Netflix sigue a su mayor actualización de la interfaz de usuario para televisores, que se lanzó en mayo de 2025, y al igual que esta actualización, la nueva interfaz móvil «se convertirá en un punto de partida para que (nosotros) sigamos iterando, probando, evolucionando y mejorando», añadió Peters.

La gran renovación de la interfaz de Netflix para televisores supuso un gran paso para la plataforma de streaming, pero se encontró con una oleada de críticas por parte de los usuarios poco después de su lanzamiento. Por un lado, los usuarios afirmaban que los nuevos «cambios innecesarios» hacían aún más difícil encontrar el tipo de contenido que les gustaba ver, mientras que Netflix defendía el rediseño.

En cuanto a este próximo feed de video vertical, no puedo imaginar que vaya a gustar a los suscriptores, dadas sus duras críticas a la actualización de Netflix para televisores. No me gusta que Netflix esté apostando por el contenido breve dentro de la aplicación; me parece un intento mezquino de imitar a spin-offs de video vertical más exitosos, como YouTube Shorts o Instagram Reels. Netflix es, ante todo, un espacio para que los amantes del cine disfruten de contenidos de calidad, así que mantengámoslo así.

