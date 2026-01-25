Netflix añadirá películas "live-action" de Universal a su catálogo antes de lo anunciado, incluida la nueva película de Jurassic Park

Jurassic World: Rebirth se incorporará a la biblioteca de películas de Netflix en febrero.

Las nuevas películas "live-action" de Universal se estrenarán en Netflix antes de lo previsto

Los últimos proyectos cinematográficos de la primera no iban a llegar a la plataforma hasta 2027

El gigante del streaming ha confirmado que se incorporarán a su catálogo a partir de finales de enero.

Actualización: En respuesta a la solicitud de comentarios de TechRadar, un vocero de Netflix dijo: "Podemos confirmar que el acuerdo de licencia de 1000 millones de dólares para la película de acción real comenzará antes de lo anunciado, y que la primera película será Megan 2.0. La parte del acuerdo relativa a la animación ya estaba en vigor".

A continuación, la noticia original.

Según se informa, Netflix se convertirá en la nueva plataforma de streaming para las últimas películas de acción real de Universal Pictures antes de lo previsto.

Según el sitio web de fans What's on Netflix (WoN), el gigante del streaming sustituirá a Prime Video como plataforma de streaming para las películas de Universal antes de que termine enero de 2026.

La noticia se da a conocer más de un año después de que Netflix anunciara que había firmado un acuerdo plurianual con Universal Filmed Entertainment Group (UFEG) para obtener los derechos en Estados Unidos de las películas de acción real de Universal Pictures y su filial Focus Features. Según un comunicado de prensa de Netflix de octubre de 2024, Netflix confirmó que había renovado su acuerdo de licencia exclusiva con UFEG para sus ofertas de animación y que, a partir de 2027, podría mostrar las películas de acción real de UFEG a más tardar ocho meses después de su estreno inicial en cines.

La nueva versión "live-action" de "Cómo entrenar a tu dragón" es otra película que podría llegar a Netflix a principios de 2026 (Image credit: Universal Pictures)

Ahora, sin embargo, WoN ha sugerido que la asociación comenzará un año antes de lo que Netflix y Universal revelaron inicialmente. Según las fuentes del sitio web, Megan 2.0 liderará la ofensiva, con el estreno de este thriller de terror y ciencia ficción en el mejor servicio de streaming del mundo el 26 de enero. Le seguirán muchos otros proyectos cinematográficos de Universal para 2025, entre ellos Jurassic World: Rebirth, el 28 de febrero, y Bugonia, el 26 de abril.

Me he puesto en contacto con Netflix para que comente la información de WoN, pero no he recibido respuesta en el momento de la publicación. Actualizaré este artículo si obtengo respuesta.

Otra victoria en streaming que añadir al palmarés de Netflix

Se espera que la película Bugonia, de Focus Features, también haga su debut en Netflix antes de mediados de 2026 (Image credit: Focus Features)

En el momento de redactar este artículo, Prime Video posee los derechos en Estados Unidos para añadir nuevas películas de UFEG a su catálogo. Así ha sido desde que se anunciara por primera vez en julio de 2021 el acuerdo de licencia plurianual, que comenzó en 2022 (según un comunicado de prensa de Amazon MGM Studios).

En aquel momento, se sugirió (según Los Angeles Times) que Amazon y Universal habían firmado un acuerdo de colaboración por cinco años. Sin embargo, ahora parece que Netflix se convertirá en el nuevo titular de lo que se conoce como «ventana Pay-1B». Este es el término que se utiliza para referirse al periodo de 10 meses durante el cual Netflix puede mostrar en exclusiva las películas de Universal a sus usuarios antes de que estas vuelvan a incorporarse a Peacock TV, la plataforma de streaming propiedad de NBCUniversal, empresa matriz de UEFG.

Si la información de WoN es correcta, cabe preguntarse cómo Netflix ha conseguido los derechos de la ventana Pay-1B para las películas de acción real de Universal un año antes de lo previsto. Al fin y al cabo, el acuerdo de Amazon con Universal aún tiene 12 meses de vigencia.

Con muchas más películas muy esperadas desarrolladas por Universal disponibles para ver en streaming en casa en los próximos meses y años, como Wicked: For Good y The Super Mario Galaxy Movie son dos de ellas—, no tiene sentido que Amazon rompa este acuerdo un año antes de lo previsto. Sin embargo, parece que Netflix ha vuelto a salir ganando en esta mini guerra del streaming. Y, dado que el gigante del streaming tiene una base de suscriptores mayor que Prime Video, las películas de Universal tendrán más público que antes.

Este no es el único acuerdo de licencia que Netflix ha firmado recientemente. El viernes pasado (16 de enero), Netflix renovó su acuerdo de derechos de transmisión global para las películas de Sony Pictures, que se cree que ha costado 7000 millones de dólares. Por lo tanto, es de esperar que en los próximos años lleguen a la plataforma grandes películas de esta última, como The Legend of Zelda Movie y varias películas de Spider-Man.

