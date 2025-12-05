Netflix acuerda una compra de Warner Bros. Discovery por 82 700 millones de dólares y afirma que esto se traducirá en "más opciones y un mayor valor para los consumidores"
No todo el mundo está convencido de esa última parte
- Netflix acuerda la adquisición de Warner Bros. Discovery por 81 700 millones de dólares
- El acuerdo podría suponer una gran revolución para el cine, la televisión y el streaming
- El anuncio sugiere que los títulos de HBO Max estarán disponibles para los suscriptores de Netflix
Parece que se avecina uno de los mayores cambios en la industria del entretenimiento en décadas, ya que Netflix y Warner Bros. Discovery han anunciado oficialmente un acuerdo para que Netflix adquiera WBD por 82 700 millones de dólares.
Si el acuerdo se lleva a cabo con la intervención del Gobierno de Estados Unidos, Netflix tendría acceso a la amplia biblioteca de contenidos de Warner Bros. Discovery, incluidas las franquicias de Harry Potter y DC Comics. HBO Max y todos los programas de HBO están incluidos en el paquete.
Se trata de un acuerdo de consolidación masiva para la industria de la televisión y el cine, que dará a Netflix el control de uno de los mayores estudios cinematográficos del mundo, así como una gran cantidad de contenido adicional para su plataforma de streaming. Dado el tamaño de las empresas, es inevitable que se produzca un escrutinio regulatorio, pero parece que Netflix confía en superar esos obstáculos.
El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, afirma: "Al combinar la increíble biblioteca de programas y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends, con nuestros títulos que definen la cultura como Stranger Things, KPop Demon Hunters y Squid Game, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo de la narración".
El director ejecutivo de WBD, David Zaslav, afirma: "Durante más de un siglo, Warner Bros. ha emocionado al público, captado la atención del mundo y dado forma a nuestra cultura. Al unirnos a Netflix, nos aseguraremos de que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más resonantes del mundo durante generaciones".
¿Qué pasará con tus paquetes de streaming?
Todavía queda mucho camino por recorrer antes de que se cierre este acuerdo, por lo que no vas a despertarte mañana y encontrar CNN, Succession y Superman disponibles para ver en streaming a través de tu suscripción a Netflix, pero, con el tiempo, esto significará que Netflix tendrá los derechos de todo lo que posee y lo que está por venir de Warner Bros. Discovery.
Parece claro que el plan es que la biblioteca de HBO Max esté disponible para los miembros de Netflix. «Al añadir las amplias bibliotecas de películas y series de televisión y la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán aún más títulos de alta calidad entre los que elegir», explica el comunicado de prensa oficial, lo que parece bastante claro.
Se temía que la aversión de Netflix a los estrenos en salas de cine de sus películas fuera un gran problema si adquiría uno de los mayores estudios cinematográficos, pero el comunicado afirma que «Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros. y aprovechar sus puntos fuertes, incluidos los estrenos en salas de cine».
Otros postores, como Comcast y Paramount, habían estado dando vueltas al asunto, lo que podría haber dado lugar a un resultado final muy diferente en cuanto a los paquetes de cable y streaming, pero Netflix ha salido ganando y, de una forma u otra, esto va a tener un enorme impacto en el mundo del streaming.
