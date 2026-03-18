Los fans de Assassin’s Creed ya han sufrido una adaptación terrible en el pasado, pero el anuncio del reparto por parte de Netflix me ha llenado de nuevas esperanzas

Netflix ha confirmado a los miembros del reparto de su serie de televisión "Assassin's Creed"

También sabemos que Johan Renck, director de "Chernobyl", será el encargado de dirigirla

Los detalles sobre la trama y la fecha de estreno siguen siendo un secreto

Como sabemos, Netflix se asoció con Ubisoft para producir una serie sobre Assassin's Creed, y si bien al inicio no estábamos convencidos.

Después de ver el nuevo anuncio del elenco, tengo esperanzas de que el mejor servicio de streaming pueda ofrecernos una buena adaptación.

Es difícil ignorar el fracaso que fue la película de Assassin's Creed y su lamentable puntuación del 18% en Rotten Tomatoes. A pesar de contar con un elenco de estrellas, al final se quedó corto en muchos aspectos.

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Pero en una era de buenas adaptaciones de videojuegos como The Last of Us y Fallout, he empezado a aceptar la idea de una serie de Assassin's Creed. Sin duda, el ritmo mejoraría, y el elenco ya me ha llamado la atención, lo cual es una buena señal.

Recientemente, Netflix confirmó que los siguientes nombres protagonizarían su próxima serie.

Toby Wallace

Zachary Hart

Lola Petticrew

Laura Marcus

Tanzyn Crawford

Noomi Rapace

Ramzy Bedia

Sean Harris

Corrado Invernizzi

Aquí hay una mezcla muy variada y no se recurre a un gran elenco de Hollywood para intentar vender más la serie, lo cual me llena de optimismo.

Los nombres que más me llaman la atención son Noomi Rapace, a quien me encantó especialmente en «La chica con el tatuaje del dragón», y Sean Harris, quien ha protagonizado algunas de mis películas de terror favoritas, como «Creep» y «Possum».

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Por otro lado, Zachary Hart ha aparecido en la serie de Apple TV Slow Horses, donde quizá lo reconozcas, y Tanzyn Crawford está en A Knight of the Seven Kingdoms de HBO. Mientras tanto, Lola Petticrew protagonizó el drama histórico Say Nothing y Laura Marcus estará en la próxima película de Los juegos del hambre, Sunrise on the Reaping.

Con un elenco tan diverso y talentoso, parece que Assassin's Creed de Netflix tiene un gran potencial. Además de esto, también se ha confirmado que Johan Renck, mejor conocido por dirigir Chernobyl de HBO, dirigirá la serie de Assassin's Creed, según informes de Variety.

La trama aún está envuelta en misterio, con una sinopsis de Tudum que insinúa: «Assassin’s Creed es un thriller de alta tensión centrado en la guerra secreta entre dos facciones oscuras: una decidida a determinar el futuro de la humanidad a través del control y la manipulación, mientras que la otra lucha por preservar el libre albedrío. La serie sigue a sus personajes a través de acontecimientos históricos cruciales mientras luchan por moldear el destino de la humanidad».

Todavía es muy pronto para evaluar completamente el éxito que tendrá la serie, pero tengo muchas ganas de darle una oportunidad.

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