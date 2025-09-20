Las tres mejores series nuevas de Netflix que se añadieron en septiembre de 2025, incluido un thriller de ciencia ficción ganador de un Emmy

Netflix añadió 61 películas y 9 series de televisión en septiembre de 2025, pero hay tres que realmente me llaman la atención. Una de ellas es una de mis favoritas de siempre.

Tanto si quieres volver a ver un thriller de ciencia ficción galardonado como el último drama de Steven Knight, hay mucho por descubrir en uno de los mejores servicios de streaming.

Hay mucho por explorar en Netflix, pero te sugiero que este mes prestes especial atención a estas joyas.

Orphan Black

Duración por episodio: 43 minutos

Temporadas: 5

Creadores: Graeme Manson and John Fawcett

Cast: Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris, Kevin Hanchard, Michael Mando

Con Tatiana Maslany interpretando a 17 (sí, has leído bien) personajes diferentes, sus variadas actuaciones pasaron a la historia de los Emmy cuando ganó merecidamente el premio a la mejor actriz protagonista.

Si eso no es suficiente para intrigarte, la trama sin duda lo hará. El episodio piloto sigue a Sarah Manning, una estafadora que asume la identidad de su doble, Beth Childs, después de presenciar su suicidio. A partir de entonces, Sarah descubre que forma parte de una gran conspiración y que es un clon.

Llena de giros y sorpresas, esta serie sigue siendo una de mis favoritas y estoy muy emocionada por volver a verla ahora que está en Netflix.

House of Guinness

House of Guinness | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

Duración por episodio: TBC

Temporadas: 1

Creador: Steven Knight

Cast: Louis Partridge, Anthony Boyle, Emily Fairn, Fionn O'Shea, David Wilmot, James Norton, Jack Gleeson

Steven Knight regresa con otra gran serie de época tras éxitos como Peaky Blinders y la serie de Disney+ A Thousand Blows. En esta ocasión, nos traslada a la Irlanda del siglo XIX para centrarnos en la empresa cervecera Guinness.

Cuenta con grandes estrellas, como Jack Gleeson, de Game of Thrones, y James Norton, de Happy Valley, y seguimos las consecuencias de la muerte de Benjamin Guinness, el hombre responsable del éxito de la cervecería Guinness, y el destino de sus cuatro hijos adultos.

Knight tiene sin duda un gran historial, así que estoy deseando ver cómo evoluciona esta serie cuando se estrene el 25 de septiembre.

Franklin & Bash

Duración por episodio: 38 minutos

Temporadas: 4

Creadores: Kevin Falls and Bill Chais

Cast: Breckin Meyer, Mark-Paul Gosselaar, Dana Davis, Kumail Nanjiani, Malcolm McDowell

Franklin & Bash es una excelente opción si buscas un drama legal desenfadado, ¡ya que quizás las otras dos series sean un poco densas!

Con un gran reparto y episodios cortos, te la recomiendo encarecidamente si quieres ver algo para devorar. Sigue a dos abogados poco convencionales y amigos desde hace mucho tiempo mientras se enfrentan a diferentes casos, con uno diferente en el que centrarse cada semana.

También hay algunas historias generales que mantienen el interés, por lo que es muy fácil ver las cuatro temporadas rápidamente.