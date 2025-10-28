La serie Crash Bandicoot de Netflix podría ser la próxima gran adaptación de Naughty Dog, si no se cancela de nuevo

Según se informa, se está preparando una serie animada de Crash Bandicoot.

Según What's On Netflix, la producción ya ha comenzado.

Al parecer, Amazon canceló una adaptación anterior del juego en 2021.

¿Qué opinas de una serie animada de la exitosa serie de videojuegos Crash Bandicoot? Si tu respuesta fue positiva, desearás que el informe de What's On Netflix sea real.

Aunque la publicación afirmaba en una versión anterior del artículo que WildBrain supuestamente estaba produciendo la serie, un portavoz del estudio ha confirmado desde entonces que no está involucrado.

Aun así, esperaría que cualquier adaptación del juego fuera más familiar, como la anterior serie de WildBrain para Netflix, Sonic Prime, que una adaptación de un juego orientada a adultos, como Arcane, de League of Legend, o Splinter Cell, de Tom Clancy.

Una animación tipo dibujos animados también estaría más en línea con lo que se estaba preparando anteriormente, si creemos los rumores que circulaban en Reddit. Según una publicación que ahora ha sido eliminada, Amazon y Activision habrían descartado una adaptación anterior del juego, pero aún se pueden ver supuestas imágenes de prueba del proyecto, gracias a Nintendo Life.

Sin embargo, no me sorprendería que el estilo de animación se pareciera más a la serie animada Skylanders Academy de Netflix, que cuenta con una aparición especial de Crash Bandicoot en 3D con acento australiano (al fin y al cabo, Crash es un bandicoot mutante), cortesía de Eric Rogers.

El estudio no ha revelado ni confirmado más detalles sobre la posible serie de Netflix, pero tal vez si gritamos lo suficientemente fuerte, los fans podamos obligar a uno de los mejores servicios de streaming a dar un paso adelante.

¿Qué pasó con la última adaptación del videojuego de Naughty Dog?

(Image credit: Sony)

La propiedad intelectual de Naughty Dog ha demostrado ser un tesoro para los estudios que buscan adaptar franquicias de videojuegos de éxito. Desde la serie de televisión The Last of Us de HBO Max hasta la película Uncharted de Ruben Fleischer, el desarrollador de videojuegos está detrás de algunos de los mejores juegos jamás creados.

Por lo tanto, probablemente no sea tan sorprendente saber que la franquicia Jak and Daxter de Naughty Dog también iba a ser adaptada al cine con Fleischer a la cabeza. El director incluso llegó a decirle a GamesRadar+ que había hablado con Tom Holland, quien interpreta a Nathan Drake en Uncharted, sobre su participación.

Sin embargo, eso fue en 2022. Desde entonces, no ha habido más anuncios sobre el proyecto, lo cual es una pena para los fans de la serie de videojuegos que querían ver una película de Jak and Daxter.

¿Podría Crash Bandicoot correr una suerte similar? Esperemos que no, pero creo que vale la pena tener en cuenta que solo los juegos de Naughty Dog que no fueron creados por los cofundadores originales, Andy Gavin y Jason Rubin, han llegado con éxito a la gran pantalla.

Después de todo, Sony, que compró la desarrolladora a principios de la década de 2000, no es ajena a la adaptación de videojuegos a películas y series de televisión, con Twisted Metal, Gran Turismo y Until Dawn como una pequeña muestra de lo que se ha producido hasta ahora. Esperemos que no haya ningún obstáculo que pueda arruinar una posible serie de Crash Bandicoot de Sony y Netflix.

