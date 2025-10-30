El tráiler final de la temporada 5 de Stranger Things se lanzó oficialmente horas después de la filtración de Netflix, y los fans creen que incluye un gran spoiler

Netflix ha lanzado oficialmente el tráiler final de la temporada 5 de Stranger Things.

En un principio, la plataforma de streaming filtró accidentalmente el nuevo avance durante la noche.

Los fans han estado analizando las nuevas imágenes desde que se reveló el avance de forma involuntaria.

Actualización: ¿Eres de los que no podía esperar y vieron el tráiler final de la temporada 5 de Stranger Things? Pues tenemos noticias, horas después de filtrarlo accidentalmente, Netflix ha lanzado el tráiler oficialmente ¡Míralo a continuación!

A continuación, la historia original

Atención, nerds, porque el tráiler oficial de la temporada 5 de Stranger Things se ha filtrado en Internet por culpa de nada menos que Netflix.

Con el estreno de la última temporada de esta serie tan popular previsto para el 26 de noviembre, Netflix tenía previsto desvelar hoy (30 de octubre) un último avance de Stranger Things 5 antes del día del lanzamiento. De hecho, el gigante del streaming lo confirmó ayer en las redes sociales, por lo que los fans se han estado preparando para su llegada.

Desafortunadamente, parece que un empleado de Netflix no recibió el memorándum sobre cuándo debía publicarse el tráiler final, ya que el esperado avance de dos minutos se compartió accidentalmente en línea horas antes de su estreno mundial.

Como era de esperar, el mejor servicio de streaming del mundo retiró rápidamente el vídeo de Internet. Sin embargo, algunos fans con buen ojo se dieron cuenta rápidamente de que se había publicado antes de lo previsto y se apresuraron a hacer capturas de pantalla y clips del tráiler. Algunas personas incluso pudieron descargar el teaser completo. Como era de esperar, las redes sociales están ahora inundadas de gente que publica capturas de pantalla y fragmentos del tráiler de la próxima quinta temporada de Stranger Things.

No voy a compartir aquí ningún contenido basado en imágenes o vídeos del teaser. También aconsejo a cualquiera que quiera ver el tráiler en toda su gloria HD/4K que se mantenga alejado de X/Twitter, Instagram, Reddit y otros foros y espere hasta que se publique oficialmente la última ronda de imágenes de la temporada 5.

Dicho esto, hay un momento muy concreto en el último tráiler de una de las mejores series de Netflix que está dominando las discusiones de los fans tras la filtración del tráiler. Voy a comentar brevemente este tema después de la imagen que aparece a continuación, así que, atención: a continuación hay grandes spoilers del tráiler oficial de la quinta temporada de Stranger Things.

Las cosas no pintan bien para Will Byers en el tráiler final de la temporada 5... (Image credit: Netflix)

La escena en cuestión es la última que vemos en el tráiler, y nos adelanta un encuentro emocionante entre Will Byers y el gran villano de Stranger Things, Vecna. Mientras este último sostiene en el aire a un aterrorizado Will utilizando sus poderes telequinéticos, Vecna le dice a Will que va a ayudarlo «por última vez» antes de que la pantalla se quede en negro de forma inquietante.

Inmediatamente, una gran parte de los fans de la serie se han sumado a la teoría de que «Will va a morir», pero yo no creo que sea así. Por supuesto, no está claro de qué episodio se ha extraído esta escena, pero la teoría predominante entre los espectadores es que las imágenes del tráiler proceden todas del primer volumen de la temporada 5, que comprende los cuatro primeros episodios.

Si es cierto, no me sorprendería que la primera parte de la quinta temporada terminara con un cliffhanger, siendo esta escena la última que veamos antes de que aparezcan los créditos finales del volumen 1. Como mínimo, eso significaría que Will llega al volumen 2, pero, dada su importancia en la historia general, me sorprendería mucho que Vecna lo matara en la primera parte o al principio del volumen siguiente.

No tardaremos mucho en saber si tengo razón o no. La temporada 5, volumen 1, de Stranger Things se estrenará el 26 de noviembre, así que la cuenta atrás para el regreso de la exitosa serie ya ha comenzado.

Antes de que Netflix presente oficialmente el tráiler y de que llegue la primera parte el mes que viene, vuelve a ver el primer tráiler de la temporada 5 de Stranger Things. Una vez que lo hayas hecho, descubre todos los detalles sobre el último capítulo de esta serie de terror y ciencia ficción sobrenatural en mi guía dedicada a la temporada 5 de Stranger Things.

